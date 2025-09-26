Spal v jeskyni, snášel kousání blech. Klip velebí Si Ťin-pchinga jako muže z venkova

Autor:
  16:45
Čínský propagandistický projekt China Everything zveřejnil video, ve kterém vykresluje čínského vůdce Si Ťin-pchinga jako „syna původem z (rurální) Žluté plošiny“ a „vůdce, který nesobecky slouží lidu a má závazek nezklamat jeho očekávání“. Videoklip má ukázat Siovy zásluhy na oživení venkova a dotýká se i snížení míry chudoby v Číně.
Titulní fotografie videa „Siův závazek k revitalizaci venkova“

Titulní fotografie videa „Siův závazek k revitalizaci venkova“ | foto: China Everything

Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
8 fotografií

„Od nástupu do úřadu na konci roku 2012 Si často navštěvuje venkovské oblasti, setkává se se zemědělci na jejich polích i v jejich domácnostech. Pod jeho vedením Čína dosáhla významného pokroku při vymýcení extrémní chudoby a nyní směřuje k celkovému oživení venkova, což znamená novou etapu v historické transformaci země,“ jmenuje Siovy zásluhy China Everything.

„Po celou tuto cestu byla Siova láska k této zemi vášnivá a hluboká. Země se proměnila, roky se proměnily ve věky, ale jeho původní odhodlání zůstává neochvějné.“

Propagandistický snímek dále přibližuje Siův život. Ke konci šedesátých let mladý Si Ťing-pching byl podle jeho slov vyslán z Pekingu do malé vsi v oblasti Žluté plošiny jako zemědělec. Odsud také přezdívka „syn Žluté plošiny“. Tam nynější čínský vůdce strávil sedm let a podle autora videa „spal v jeskyni, snášel kousání blech, hnal stáda ovcí a přepravoval uhlí“.

Na konci šedesátých letech minulého století v Číně začínala takzvaná „kulturní revoluce“ Mao Ce-tunga. Desítky milionů mladých lidí z měst byly násilně přesídleny do venkovských oblastí, aby tam žily a pracovaly po boku rolníků.

Trochu jiná Čína. Jak se tady žije na zastrčené vesnici

Oficiálním důvodem byla ideologická výchova, ale ve skutečnosti to často znamenalo těžkou zemědělskou práci, špatné životní podmínky, sociální izolaci a přizpůsobení se drsnému venkovskému životu.

I to podle autorů videa pomohlo budoucímu čínskému vůdci pochopit život prostého lidu. „Životní lekce, kterými jsem tam prošel, určily, co budu dělat v budoucnu,“ říká Si Ťin-pching.

Mladí opouštějí města

Závazek k obnovení venkova přichází v době, kdy se až 350 milionů čínských venkovanů přestěhovalo do měst, zejména kvůli špatné infrastruktuře a nemožnosti uplatnění se. Údaj však počítá už od období začátku vstřícnějšího přístupu k tržnímu hospodářství ze strany Čínské lidové strany, tedy od roku 1978, kdy se Čína otevřela světu.

Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Záběry z čínského venkova (26. září 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan přijíždějí do Elysejského paláce v Paříži. (6. května 2024)
8 fotografií

Nicméně v dnešní době se mnoho Číňanů naopak stěhuje do venkovských oblastí. Zejména kvůli zklamání z městského života a zlepšení infrastruktury v celé zemi. To způsobilo, že vesnice začaly vypadat atraktivněji, píše v editorialu britský list The Guardian.

„Nyní Peking prosazuje ,oživení venkova’. Státní média neustále publikují články chválící městské obyvatele, kteří se vrátili do svých rodných měst, aby tam otevřeli kavárny nebo provozovali ubytování v soukromí. Rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury umožnil venkovským obyvatelům rozšířit si obzory.“

Stejně silné jsou i faktory, které lidi k odchodu tlačí. Zklamaní městští obyvatelé, unavení tlakem městského života, hledají klidnější život na venkově. Naopak vesničtí Číňané jsou často v zajetí takzvaných hukou, které jim často znemožňují přístup ke službám, ke kterým mají přístup Číňané z měst.

Číňanům brání v lepším žití rudé hukou. Kastuje občany na dvě kategorie

Důvodem ke stěhování je často i tlak na výkon, který je v čínské kultuře velmi zakořeněn. „Někteří prostě nejsou ochotni pracovat nepřetržitě, jiní vidí, že odměna za jejich práci je stále menší. Někteří se obracejí k podnikání na venkově kvůli vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí. A nárůst počtu občanů v produktivním věku, který poháněl čínský boom, se nyní mění v vlnu důchodců,“ podotýká The Guardian.

Čína v roce 2020 oznámila, že vymýtila extrémní chudobu, kterou charakterizovala jako výlučně venkovskou. To odráželo pozoruhodné zlepšení života desítek milionů lidí díky oficiálním programům – i když použité prostředky byly často hrubé, jako například nucené přesídlení. Hlavního cíle však Čína dosáhla, byť jí kritici vyčítají, že použila nižší hranici chudoby, než je světově uznaná.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokraty Michal Hašek ukončil členství ve straně PRO Jindřicha Rajchla. Ta se v letošních sněmovních volbách spojila s hnutím SPD a její členové kandidují...

26. září 2025  16:52

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:40,  aktualizováno  16:51

Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Pražští policisté řeší násilný incident, který se ve středu večer odehrál v autobusu linky 136 na Spořilově. Několik cestujících MHD se zde popralo a pobodalo noži. Dva muži utrpěli vážná zranění....

26. září 2025  14:31,  aktualizováno  16:50

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:47

OBRAZEM: Úřad vlády vystavuje limuzíny pohlavárů. I Husákovu tatru s minibarem

O víkendu si budou moct návštěvníci Strakovy akademie, sídla vlády, prohlédnout v její zahradě vozidla z 80. let minulého století, která používala Veřejná bezpečnost (VB) nebo tehdejší komunističtí...

26. září 2025  16:46

Spal v jeskyni, snášel kousání blech. Klip velebí Si Ťin-pchinga jako muže z venkova

Čínský propagandistický projekt China Everything zveřejnil video, ve kterém vykresluje čínského vůdce Si Ťin-pchinga jako „syna původem z (rurální) Žluté plošiny“ a „vůdce, který nesobecky slouží...

26. září 2025  16:45

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11,  aktualizováno  16:42

Hledá cesty, jak léčit rakovinu. Slepou uličku musíme odhalit včas, říká vědkyně

Premium

Na vývoji léků na rakovinu jsou nejhorší „slepé uličky“. Vědkyně Šárka Stehlíková o tom ví své. Speciální léky, imunoterapeutika, s rakovinou nebojují přímo, ale učí buňky v těle pacienta, aby nádor...

26. září 2025  16:42

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj....

26. září 2025  16:23

ANO ve volbách 2025: Tváře, program a kauzy Babiše i ostatních

Pravicově populistické hnutí ANO je jasným favoritem průzkumů k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Dlouhodobě mu přisuzují zisk přes třicet procent hlasů. Za hnutím i jeho předsedou se táhnou...

26. září 2025  16:07

VIDEO: Český „Orient express“ nabídl unikátní gastro zážitek ve voze z roku 1906

Atmosférou legendárního Orient expressu dýchla jízda historického vlaku, který ve čtvrtek vyrazil na okružní trasu z Hlavního nádraží v Praze. Speciálním lákadlem byl zrenovovaný jídelní vůz...

26. září 2025  16:04

Na konferenci Influcon 2025 dorazí do Prahy i světové hvězdy

Ve středu 1. října zaplní Clarion Congress Hotel v Praze stovky odborníků na influencer marketing - značky, agentury, platformy i tvůrci obsahu. Koná se totiž Influcon 2025, největší česká konference...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.