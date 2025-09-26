Spal v jeskyni, snášel kousání blech. Klip velebí Si Ťin-pchinga jako muže z venkova

„Od nástupu do úřadu na konci roku 2012 Si často navštěvuje venkovské oblasti, setkává se se zemědělci na jejich polích i v jejich domácnostech. Pod jeho vedením Čína dosáhla významného pokroku při vymýcení extrémní chudoby a nyní směřuje k celkovému oživení venkova, což znamená novou etapu v historické transformaci země,“ jmenuje Siovy zásluhy China Everything.
„Po celou tuto cestu byla Siova láska k této zemi vášnivá a hluboká. Země se proměnila, roky se proměnily ve věky, ale jeho původní odhodlání zůstává neochvějné.“
Propagandistický snímek dále přibližuje Siův život. Ke konci šedesátých let mladý Si Ťing-pching byl podle jeho slov vyslán z Pekingu do malé vsi v oblasti Žluté plošiny jako zemědělec. Odsud také přezdívka „syn Žluté plošiny“. Tam nynější čínský vůdce strávil sedm let a podle autora videa „spal v jeskyni, snášel kousání blech, hnal stáda ovcí a přepravoval uhlí“.
Na konci šedesátých letech minulého století v Číně začínala takzvaná „kulturní revoluce“ Mao Ce-tunga. Desítky milionů mladých lidí z měst byly násilně přesídleny do venkovských oblastí, aby tam žily a pracovaly po boku rolníků.
|
Trochu jiná Čína. Jak se tady žije na zastrčené vesnici
Oficiálním důvodem byla ideologická výchova, ale ve skutečnosti to často znamenalo těžkou zemědělskou práci, špatné životní podmínky, sociální izolaci a přizpůsobení se drsnému venkovskému životu.
I to podle autorů videa pomohlo budoucímu čínskému vůdci pochopit život prostého lidu. „Životní lekce, kterými jsem tam prošel, určily, co budu dělat v budoucnu,“ říká Si Ťin-pching.
Mladí opouštějí města
Závazek k obnovení venkova přichází v době, kdy se až 350 milionů čínských venkovanů přestěhovalo do měst, zejména kvůli špatné infrastruktuře a nemožnosti uplatnění se. Údaj však počítá už od období začátku vstřícnějšího přístupu k tržnímu hospodářství ze strany Čínské lidové strany, tedy od roku 1978, kdy se Čína otevřela světu.
Nicméně v dnešní době se mnoho Číňanů naopak stěhuje do venkovských oblastí. Zejména kvůli zklamání z městského života a zlepšení infrastruktury v celé zemi. To způsobilo, že vesnice začaly vypadat atraktivněji, píše v editorialu britský list The Guardian.
„Nyní Peking prosazuje ,oživení venkova’. Státní média neustále publikují články chválící městské obyvatele, kteří se vrátili do svých rodných měst, aby tam otevřeli kavárny nebo provozovali ubytování v soukromí. Rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury umožnil venkovským obyvatelům rozšířit si obzory.“
Stejně silné jsou i faktory, které lidi k odchodu tlačí. Zklamaní městští obyvatelé, unavení tlakem městského života, hledají klidnější život na venkově. Naopak vesničtí Číňané jsou často v zajetí takzvaných hukou, které jim často znemožňují přístup ke službám, ke kterým mají přístup Číňané z měst.
|
Číňanům brání v lepším žití rudé hukou. Kastuje občany na dvě kategorie
Důvodem ke stěhování je často i tlak na výkon, který je v čínské kultuře velmi zakořeněn. „Někteří prostě nejsou ochotni pracovat nepřetržitě, jiní vidí, že odměna za jejich práci je stále menší. Někteří se obracejí k podnikání na venkově kvůli vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí. A nárůst počtu občanů v produktivním věku, který poháněl čínský boom, se nyní mění v vlnu důchodců,“ podotýká The Guardian.
Čína v roce 2020 oznámila, že vymýtila extrémní chudobu, kterou charakterizovala jako výlučně venkovskou. To odráželo pozoruhodné zlepšení života desítek milionů lidí díky oficiálním programům – i když použité prostředky byly často hrubé, jako například nucené přesídlení. Hlavního cíle však Čína dosáhla, byť jí kritici vyčítají, že použila nižší hranici chudoby, než je světově uznaná.