Klimaaktivisté zablokovali obchvat Amsterodamu, policie jich 300 zadržela

Sobotní protest zorganizovala skupina Extinction Rebellion. Aktivisté uvedli, že demonstrovali „za bezpečnost nás všech“. „Nizozemsko je nízko položenou zemí a ohrožuje ho vzestup hladiny oceánů. Chceme zajistit budoucnost nás všech,“ dodali.

Někteří z protestujících nesli transparent s nápisem „Change or die“ (Změnit nebo zemřít) nebo s nápisem vyzývajícím ING, aby nefinancovala projekty s využitím plynu a ropy. Jiní se rukama přilepili k povrchu vozovky. ING poukazuje na to, že do roku 2040 zastaví financování těžby ropy a plynu. Podle klimatických aktivistů je to ale nedostatečné.

Amsterodamská radnice demonstraci na dálnici A10 zakázala, aktivisté ale neposlechli a odmítli se přesunout na bezpečné místo, které jim úřady určily. Policie obchvat po několik hodinách vyklidila, podle nizozemských médií to šlo do značné míry v klidu.

Policie podle agentury AP kritizovala demonstranty kvůli tomu, že blokují komunikaci blízko jedné z hlavních nemocnic v Amsterodamu.

Dříve během letoška nizozemská odnož Extinction Rebellion několikrát zablokovala hlavní silniční tah v Haagu.