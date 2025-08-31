Aktivisté polili barvou Sagradu Família. Chtěli upozornit na klimatickou krizi

  21:01
Červenou a černou barvou polili klimatičtí aktivisté ze skupiny Futuro Vegetal baziliku Sagrada Família v Barceloně. V neděli tak protestovali proti nečinnosti vůči klimatické krizi, která podle ekologů přispěla k nedávným ničivým lesním požárům ve Španělsku. Agentura AFP o tom informovala s odvoláním na vyjádření Futuro Vegetal.

Na videu, které skupina zveřejnila na sociálních sítích, je vidět, jak policie zatýká dva demonstranty. Ti při tom volají po klimatické spravedlnosti.

Podle Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) si požáry vyžádaly za poslední dva týdny čtyři lidské životy a zničily přibližně 350 000 hektarů půdy.

Lesní požáry sužují Španělsko a Portugalsko, počet obětí roste

Španělská vláda označila požáry za jednu z největších ekologických katastrof, jaké země v nedávné době zažila, a uznala souvislost se změnou klimatu. O víkendu se rozsah požárů zmenšil a šéfka španělské civilní ochrany Virginia Barconesová v sobotu prohlásila, že nouzový stav by již brzy mohl skončit.

Futuro Vegetal má vazby na podobné skupiny v zahraničí a uspořádala již desítky podobných protestů. Mimo jiné si aktivisté ze skupiny v roce 2022 přilepili ruce k rámům obrazů španělského malíře Franciska Goyi v madridském muzeu Prado. Barvou také polili na Ibize jachtu, která má patřit dědičce amerického obchodního giganta Walmart, či sídlo bývalé hvězdy FC Barcelona Lionela Messiho.

„Vy bohatí můžete za klimatickou krizi.“ A aktivisté posprejovali Messimu dům

Španělská policie loni oznámila, že zatkla 22 členů Futuro Vegetal, včetně dvou, kteří se zúčastnili protestu v muzeu Prado a tří hlavních vůdců skupiny.

Bazilika Sagrada Família patří mezi hlavní turistické atrakce Barcelony a nejnavštěvovanější památky Španělska. Stavbu navrhl slavný katalánský architekt Antonio Gaudí a její výstavba začala už v roce 1882. Dodnes není dokončená, přesto je považována za symbol města i mistrovské dílo modernistické architektury.

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis...

31. srpna 2025  18:25

Fico se má v Číně setkat s Putinem. Státníci tam poletí na oslavy konce války

Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP...

31. srpna 2025  17:10,  aktualizováno  17:33

