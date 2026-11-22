Debata delegátů v plénu pokračuje. Evropská unie a několik zemí včetně Panamy a Marshallových ostrovů odmítly konečný návrh deklarace, který nezmiňuje fosilní paliva, hlavní příčinu globálního oteplování.
„Chápu, že ohledně tohoto textu nedošlo k dohodě. Z tohoto důvodu nebyla tato rozhodnutí přijata,“ řekl na plénu Kurum o sporném textu, který nevyzývá ani k postupnému přechodu od uhlí, ropy a zemního plynu, jejichž spalováním se uvolňují skleníkové plyny do atmosféry, k jiným zdrojům energie.
„Nedá se nic dělat, udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Jelikož je tu 196 zemí, rozhodnutí učiní ony a my jejich rozhodnutí respektujeme. Žádný nový text už nebude předložen,“ řekl turecký ministr, který návrh deklarace předložil v noci na neděli.
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Na klimatickou konferenci OSN dorazili brazilský prezident Lula i Thunbergová
Naposledy se na klimatických jednáních OSN nepodařilo dosáhnout dohody v Kodani v roce 2009.
Irské předsednictví EU uvedlo, že unie a její členské státy nepřijmou konečný návrh dohody. „Nepodpoříme závěrečnou deklaraci, neboli Antalyjskou dohodu, která ani nezmiňuje fosilní paliva, jež jsou klíčovým faktorem pohánějícím změnu klimatu,“ prohlásil na závěrečném zasedání irský ministr životního prostředí Darragh O’Brien, jehož země zastává rotující předsednictví EU.
O’Brien rovněž prohlásil, že klimatickou konferenci „ovládly některé ropné státy“. „Toto by měl být okamžik, kdy se vrátíme k realitě, a klimatická politika by měla vycházet z reality,“ dodal.
Panama, která se otevřeně kriticky vyjadřovala k procesu konference a hrozila, že z jednání odejde, rovněž vznesla námitku proti navrhované deklaraci, jelikož podle ní neodpovídá závažnosti klimatické krize.
Panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro už dříve tento týden řekl, že jednání jsou v zajetí „ropné mafie“ a je třeba je reformovat. Deklaraci odmítly také Marshallovy ostrovy.
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Před konáním klimatické konference v Antalyi demonstrovaly tisíce lidí
Ke schválení textu je zapotřebí téměř jednomyslná shoda. Několik zemí však důrazně protestuje proti tomu, že návrh neobsahuje zmínku o postupném ukončení spalování fosilních paliv, které podle vědců pohání změnu klimatu.
Návrh však stanovuje konkrétní cíl v oblasti technologie zachycování emisí uhlíku a jejich ukládání, jenž podporují představitelé ropného průmyslu.
COP31 v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí OSN. Kvůli přetrvávající neshodě se jednání protáhla o 44 hodin po plánovaném konci.
Letošní konference, která začala 9. listopadu a měla skončit v pátek, překonala rekord z COP25 v Madridu v roce 2019. Závěrečné plenární zasedání tehdy skončilo v neděli ve 13:55 místo v pátek v 18:00, vyplývá z údajů nezávislé informační služby Earth Negotiations Bulletin.