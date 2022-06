Chilské jezero se proměnilo v poušť. Místní obyvatelé prosí o vodu Boha

„Nikdy jsem to tu takhle neviděla. I dříve bylo vody málo, ale ne tak jako teď,“ vypráví smutně čtyřiapadesátiletá Amanda Carrascová, která nedaleko jezera žije. „Prosíme Boha, aby nám poslal vodu,“ dodává.

Jezero bylo ještě před dvaceti lety pro nedaleké město Valparaíso hlavním zdrojem vody. Jeho objem byl srovnatelný s vodou ve 38 000 olympijských bazénech. Dnes by voda z jezera naplnila pouze bazény dva, píše agentura Reuters.

„V podstatě máme jen louži,“ řekl Jose Luis Murillo, generální ředitel společnosti ESVAL, která zásobuje Valparaíso vodou. Podle něj potřebuje jezero srážky, na něž kdysi v zimě bývalo spolehnutí. Nyní jsou však na historickém minimu.

V Chile vlivem zvyšujících se teplot ovzduší klesá hladina srážek dlouhodobě. Vysoké teploty vzduchu způsobují, že sníh v Andách, které kdysi byly klíčovou „úschovnou“ tající vody, se nezhutňuje, rychle taje a často se rovnou mění v páru.

Sucho zasahuje i do tamní těžby v dolech největšího světového producenta mědi. Nedostatek srážek představuje problém i pro zemědělce. Hlavní město Santiago de Chile dokonce zvažuje plány na možné příděly vody.

Sucho v Chile je bezkonkurenční

„Analýza letokruhů stromů starých 400 let ukazuje, jak velké současné sucho opravdu je, říká výzkumník z Centra pro klima a odolnost v Chile Duncan Christie. „Je zcela bezkonkurenční co do délky trvání i intenzity,“ dodává.

Satelitní snímky jezera z roku 2016 a 2022. Rozdíl je zřetelný. (17. června 2022)

Andy, které označuje jako „vodní věže“, podle něj nemají kvůli zvyšující se teplotě ovzduší šanci zásoby vody doplnit. „Když na jaře taje sníh, je mnohem méně vody, která by pak naplnila řeky, nádrže i jezera,“ vysvětluje.

Vysychání pozemní vody se však netýká jen Chile. Hladina klesá například i v největší přehradní nádrži v USA. Přehrada Lake Mead zaznamenává vysychání již od roku 2000 a podle vědců se situace neustále zhoršuje.