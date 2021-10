VIDEO: Žádná řeč o klimatu. Thunbergová udivila zpěvem a tanečními kreacemi

Během koncertu aktivistka všechny překvapila, když před publikem vystoupila s písní Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Nejdříve to vypadalo, že Thunbergová pronese jeden ze svých projevů o boji proti změnám klimatu, pak ale náhle začala zpívat první slova světoznámé písně.

„We’re no strangers to love,“ zaznělo z reproduktorů, načež začal celý sál jásat. Thunbergová předvedla „rickrolling“, který je mladému publiku dobře znám.

Píseň Never Gonna Give You Up pochází z roku 1987 a dlouho byla obyčejným popovým hitem. Internetovou slávu nabrala až kolem roku 2007, kdy si ji mezi sebou začali posílat lidé na imageboardu 4chan. Vždy, když někdo hledal odkaz na nějaké video, byl mu odeslán link na klip Never Gonna Give You Up, ve kterém Astley předvádí rozličné taneční pohyby. Čím víc zamaskovanější odkaz byl, tím lepší. Praktika dostala název rickrolling a neuvěřitelně se uchytila.

„Určitě znáte pravidla, to já také,“ krátce pronesla aktivistka a pustila se do zpívání a tance. Podle švédského deníku Aftonbladet se jednalo o její první pěvecký výstup, přestože pěvecký talent mohla zdědit. Její matkou je totiž Malena Emman, švédská operní pěvkyně.

Nejde ovšem o její první rickrollování. Letos na apríla zveřejnila na Twitteru odkaz na youtubové video, které mělo pojednávat o tom, co bychom měli dělat, abychom zastavili klimatickou krizi. Odkaz však mířil právě na Astleyho píseň.

„Nakonec jsme stejně jenom teenageři, kteří se spolu baví, nejsme jenom ty rozzlobené děti, jak nás často média zobrazují,“ reagovala po svém vystoupení.

Thunbergová dále hovořila o setkání COP26, které se uskuteční ve Skotsku na konci října. Jedná se o největší konferenci o změně klimatu od rozhovorů v Paříži v roce 2015. Plánují se zde stanovit radikální celosvětové cíle v oblasti emisí za účelem zpomalení globálního oteplování.

„Tato mezinárodní setkání mají potenciál změnit věci, takže se možná budeme muset ujistit, že této příležitosti využijeme a skutečně některé věci změníme,“ upozornila aktivistka na možné budoucí kroky. Seznam těch, kteří nepřijedou, se však opět pomalu rozšiřuje. Nedorazí například čínský prezident Si Ťin-pching.

Koncerty Climate Live se konají po celém světě s cílem sjednocení a oslovení té části veřejnosti, která se v současnosti v boji proti klimatickým změnám neangažuje.

Na koncertě dále vystoupila například folková kapela First Aid Kit nebo výherkyně Eurovize Laureen.