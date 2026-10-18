Kličko čelí hněvu Kyjevanů. Žádají jeho odchod, starosta podezřívá Zelenského

„Na to, aby se Kličko začal snažit, už je pozdě, je čas říct sbohem!“ „Obyvatelé Kyjeva vyzývají Klička, aby opustil město.“ „Rezignace“ nebo „Vaším úkolem je udělat Kyjev bezpečným, zeleným a historickým, ne liduprázdným“. Takové slogany se objevily na transparentech demonstrantů, kteří se shromáždili před kyjevskou radnicí.
„Kyjev bez Klička,“ skandovali svůj požadavek. Protestující žádají odchod starosty, který je v čele města už 12 let.
My jako vedení města děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili fungování města, a to i přes překážky, které se nám centrální vláda neustále snaží klást do cesty.