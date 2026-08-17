Na pravidelném zasedání Nikitského klubu ekonomové, podnikatelé, vědci a další diskutují o stavu Ruska a jeho ekonomiky. A letos někteří z nich neměli příliš pozitivní zprávy.
Nevyhrajeme, zaostáváme, řekl hlavní ekonom ruské banky. Dostal vyhazov
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Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...
V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...
Peková přišla o znalecké razítko. Pracuje se strachem veřejnosti, řeklo ministerstvo
Molekulární genetička Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. O zrušení vykonávat znaleckou činnost rozhodlo ministerstvo spravedlnosti. Peková také musela uhradit 2 500 korun. „Jsem jim to tam...
Česko zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc
Z noci na pondělí dorazily do Česka od západu přeháňky a bouřky, které se objeví i v průběhu dne. Oproti víkendu se tak citelně ochladí. Na většině území se budou maxima pohybovat kolem 20 °C až 25...
Exministr Blažek a Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) a právník Kárim Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud (ÚS) odmítl také další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního...
Nevyhrajeme, zaostáváme, řekl hlavní ekonom ruské banky. Dostal vyhazov
Klíčová ruská státní banka Vněšekonombanka (VEB.RF), jež financuje projekty Kremlu, odvolala svého hlavního ekonoma Andreje Klepače. Stalo se tak poté, co ekonom veřejně prohlásil, že Rusko...
Na Palmovce vzplála dodávka, v níž přebývali bezdomovci. Chytily i další vozy
Požár několika aut na parkovišti na Palmovce v Praze 8 zaměstnal ráno hasiče. Oheň se postupně rozšířil z dodávky značky Fiat na vedlejší zaparkovaná vozidla. První zasažené auto sloužilo podle...
Rusko buduje tajné základny s drony schopnými zasáhnout území NATO, tvrdí list
Rusko buduje utajené základny, z nichž je možné vysílat vysoce výkonné drony hluboko na území států Severoatlantické aliance. Napsal to server The Telegraph, který se odvolává na vlastní zjištění....
Po jednání vlády se poprvé sejde Národní koalice proti suchu
Na prvním jednání po dvoutýdenní letní dovolené se v pondělí sešla vláda Andreje Babiše. Zabývat se podle premiéra a předsedy ANO bude opatřeními proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v...
Měli bychom zabít každý den 30 až 40 Palestinců, řekl izraelský ministr
Podle ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira by v Gaze mělo umírat 30 až 40 lidí každou noc, a to nejen těch, kteří představují hrozbu. Ministr to řekl veřejně v rozhovoru s bývalým...
Nově pro single ženy. Nebo jen pro vdané? Ministerstva se přou o umělé oplodnění
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) plánuje uvolnit pravidla umělého oplodnění a umožnit ho i svobodným ženám bez partnera. Možné však je, že nakonec dojde naopak ke zpřísnění pravidel a...
Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek
Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...
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Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?
Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...
Největší sucho v Rakousku za 170 let má vliv na vodní elektrárny i záchody v horách
Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, kdy měření začalo. Podle agentury APA to dnes oznámil meteorologický ústav GeoSphere Austria.