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Nevyhrajeme, zaostáváme, řekl hlavní ekonom ruské banky. Dostal vyhazov

Jan Hron
  11:26

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Andrej Klepač, hlavní ekonom ruské státní banky Vněšekonombanka (VEB.RF) | foto: Profimedia.cz

Klíčová ruská státní banka Vněšekonombanka (VEB.RF), jež financuje projekty Kremlu, odvolala svého hlavního ekonoma Andreje Klepače. Stalo se tak poté, co ekonom veřejně prohlásil, že Rusko ekonomicky zaostává nejen za USA a Čínou, ale v některých aspektech i za Ukrajinou a není schopné ji porazit. I další ekonomové poukazují na hospodářské problémy Ruska.

Na pravidelném zasedání Nikitského klubu ekonomové, podnikatelé, vědci a další diskutují o stavu Ruska a jeho ekonomiky. A letos někteří z nich neměli příliš pozitivní zprávy.

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