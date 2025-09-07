Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Z prašné cesty se odlepí velikánský dron a bleskovou rychlostí odlétne nad zákopy vinoucí se na horizontu. Chvíli se pohupuje ve vzduchu a pak její operátor zavelí: Shoz! Z podbřišku létající potvory se odloupne drobná tečka a letí k zemi. Ze zákopu vyšlehne záblesk, vyvalí se černý kouř a vzápětí se přes slunečnicová převalí ohlušující rána.
Kluci z dronové jednotky Střiž spadající pod 10. horskou útočnou brigádu Edelvejs se spokojeně usmívají. Jsou vůbec prvními ukrajinskými vojáky, kteří dostali a otestovali bombardovací dron Klekánice. Poslední model z dílny projektu Česká Aerorozvědka dovezla do Doněcké oblasti dobrovolnice Lesja Kopčuk ze Spark Spolku.
„První dojem je velmi dobrý. Ovládání je jednoduché, není tam nic zbytečného. Vzal jsem ovladač a hned jsem letěl. Ve vzduchu se chová dobře, video i řízení je stabilní. Všechno ostatní se doladí až ho otestujeme v boji,“ shrnuje první dojmy sedmadvacetiletý dronař Vasyl, který Klekánici ve zvlněné stepi Donbasu otestoval.
Pochází z města Kolomyja ležícím na opačné straně Ukrajiny ve stínu Karpat. Na povolávací rozkaz nečekal, do armády narukoval dobrovolně v den svých pětadvacátých narozenin. V dronové jednotce brigády pocházející z jeho Ivanofrankivské oblasti se postupně vypracoval na specialistu přes takzvané bombery.
Tak se v hantýrce války na Ukrajině říká velkým multikoptérám, které mohou sloužit jako pro shoz bomb na nepřítele, tak pro zásobování vlastních jednotek, ale i jako retranslátor signálu pro menší FPV drony. Rusové bomberům někdy říkají Baba Jaga, protože létají především v noci - stejně jako hrůzná stařena, která v hmoždíři křižuje oblohu nad matičkou Rusí a žere děti.
Další rozdíl oproti malým kamikaze dronům spočívá v tom, že „bombery“ se dají použít vícekrát. „Je to efektivní i z finančního hlediska. Jeden bomber může vyplnit mnoho misí. Můžete ho používat pravidelně nasazovat a nepřítele neustále držet ve stresu. Navíc mají digitální přenos videa. Analog může nepřítel zachytit, ale digitální ne, takže je to bezpečnější pro operátory a navíc máme lepší obraz,“ vysvětluje Vasyl.
Práce má dost a dost, v poslední době se situace na bojišti komplikuje. Rusové uzavírají obklíčení Pokrovsku, nedávno zaskočili ukrajinskou obranu u Dobropillji, vstoupili do centra Kupjansku a jejich FPV drony dokonce v pátek zničili deset vozidel na silnici spojující Izjum a Slavjansk. Ohrožují tak i cestu, která byla dosud považována za bezpečnou.
„Intenzita bojů narůstá. V létě je to tak vždycky. Nepřítel se snaží postoupit a získat další území než přijdou podzimní deště. Má hodně zdrojů – drony, dělostřelectvo, letectvo, řízené bomby. Lidi nešetří. Neustále hledá naše slabiny, místo, kde prorazit. A občas se mu to podaří,“ líčí Vasyl poměr sil na bojišti.
Český dron pojmenovaný po démonické ženštině odnášející na sklonku děti by měl pomoci, aby se ruská přesila aspoň trochu vyrovnala.