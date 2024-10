Tváří se jako Burjati, jsou však z KLDR, tvrdí o novém ruském praporu Ukrajinci

Náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval kvůli pondělnímu policejnímu zásahu v pražském dopravním podniku DPP jeho ředitele Petra Witowského k odstoupení z funkce. Ten to označil za...

Reformu penzí ohrožuje spor o náročné profese. Dohoda není, připouští Jurečka

Spor o náročné profese, z nichž by mohli lidé odejít do předčasné penze, aniž by jim byla krácena, začal nečekaně ohrožovat vládní návrh důchodové reformy. Koalici rozdělil návrh šéfů poslanců TOP 09...