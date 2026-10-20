Zvěsti o Kimově smrti se začaly šířit o víkendu na sociální síti X. Dva populární účty kritické vůči čínské komunistické straně bez důkazů tvrdily, že diktátora převezli v kritickém do nemocnice v čínské metropoli. Portál NK News podotýká, že tvrzení nepotvrdil „žádný důvěryhodný zdroj“.
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„Tlouštík Kim“. Severokorejský vůdce váží přes 140 kilo, zjistila jihokorejská rozvědka
Severokorejská státní agentura KCNA spekulace v úterý nepřímo vyvrátila, když zveřejnila Kimovy fotografie z návštěvy oděvní výstavy v Pchjongjangu. Podle KCNA se vůdce výstavy zúčastnil v pondělí a doprovázely ho manželka i třináctiletá dcera.
Kim na výstavě ocenil rozvoj lehkého průmyslu, který podle něj pomáhá zlepšovat materiální i kulturní život obyvatel země.
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Možná ano, bylo by to vzrušující, nevyloučil Trump schůzku s Kim Čong-unem
Zdravotní stav severokorejského lídra je dlouhodobě předmětem dohadů, přičemž jihokorejská tajná služba poukazuje na jeho výraznou obezitu, těžké kouření a s tím spojené vysoké riziko srdečních onemocnění.
Podobné spekulace se objevily také v roce 2020, kdy Kim měsíc chyběl na veřejnosti a nedorazil ani na oslavy výročí narození svého dědečka Kim Ir-sena. Média tehdy přišla s neověřenými zprávami, že podstoupil operaci srdce a bojuje o život. Jihokorejská vláda ale vyzvala k opatrnosti a uvedla, že nezaznamenala v sousední zemi žádné neobvyklé dění.