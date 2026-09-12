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KLDR vypálila další balistické rakety, cílem bylo moře u Korejského poloostrova

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  7:21aktualizováno  7:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře východně od Korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, USA a Japonska.

KLDR podle JCS vypustila rakety z oblasti města Wonsan na východním pobřeží země. Před dopadem do vod Japonského moře uletěly rakety asi 250 kilometrů východním směrem. Soul mezitím vyzval Severní Koreu, aby odpalování balistických raket zastavila, neboť je to porušením rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Severní Korea v srpnu vypálila přes deset balistických raket krátkého doletu a nařídila své armádě, aby během manévrů Jižní Koreje a USA udržovala plnou bojovou připravenost.

Cílem vojenského cvičení, které Pchjongjang kritizoval jako provokaci a označil za nácvik invaze, bylo prověření připravenosti vůči severokorejským raketovým a jaderným hrozbám.

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Americký prezident Donald Trump v srpnu náhle oznámil, že rozsah vojenských manévrů, které označil za nepřátelské vůči Pchjongjangu, se omezí. Rovněž uvedl, že očekává setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem do konce letošního roku.

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