Satelity odhalily Kimův jaderný sprint. Únik informací rozhádal Soul a Washington

Nové satelitní snímky, které analyzovalo washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), potvrdily, že v centrálním jaderném komplexu Jongbjon s největší pravděpodobností vyrostla nová hala určená k obohacování uranu. Její spuštění Pchjongjangu umožní skokově navýšit produkci zbrojního materiálu, tvrdí středisko.
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi potvrdil, že jde o „velmi vážný nárůst kapacit“. Inspektoři zaznamenali překotnou aktivitu u pětimegawattového reaktoru, lehkovodního reaktoru i u zařízení na přepracování jaderného paliva.
Arzenál Kim Čong-una díky tomu narůstá nebezpečným tempem. Podle aktuálních odhadů má izolovaný režim k dispozici již zhruba 50 jaderných hlavic a k tomu dostatek naštěpeného materiálu pro výrobu dalších 40 kusů. Grossi na tiskové konferenci vyvrátil, že by Kimově jadernému zbrojení jakkoliv přímo pomáhala ruská technologie.
Zatímco satelity odhalovaly nové hrozby, na politické scéně v Jižní Koreji vybouchla bomba zcela jiného druhu. Jihokorejský ministr pro sjednocení Čong Tong-jong během nedávného parlamentního slyšení veřejně označil oblast Kusong za třetí jaderný komplex pro obohacování uranu. Doposud přitom mezinárodní společenství oficiálně operovalo pouze s lokalitami Jongbjon a Kangson.
Nenápadnou zmínku ministra Washington vyhodnotil jako hrubý únik citlivých zpravodajských informací a v reakci na to okamžitě přestal se Soulem sdílet svá satelitní data o Severní Koreji.
Sám ministr Čong Tong-jong se nařčení ze zpravodajského fiaska brání. Jeho ministerstvo argumentuje tím, že tvrzení nevycházelo z tajných svodek, ale čistě z veřejně dostupných informací, expertních zpráv neziskových organizací a článků v médiích.
Jaderné ponorky Soulu
Do závodů ve zbrojení se nepustil pouze komunistický sever. Jižní Korea se vrhla se do vývoje vlastních jaderně poháněných ponorek. A to se souhlasem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se Soulem loni na podzim finalizoval společné bezpečnostní dohody.
Technologický skok však přidělává těžkou hlavu mezinárodním inspektorům. Rafael Grossi zdůraznil, že kontrola námořních reaktorů je extrémně složitá, protože jaderné palivo na palubách ponorek zůstává mimo dohled MAAE po dlouhé měsíce během vojenských misí.
Agentura si proto od Soulu bude žádat železné záruky, že podmořské technologie nikdy neposlouží k utajenému šíření jaderných zbraní.
Severní Korea mezitím vyslala k sousedům vzkaz. V noci na pondělí odpálila další krátkodosahové balistické střely směřující do vod u jejího východního pobřeží.
Noční raketové salvy podle analytiků posloužily i jako odpověď na slova jihokorejského prezidenta I Če-mjonga, který nedávno vyjádřil lítost nad lednovým incidentem, při němž jihokorejské civilní drony narušily severokorejský vzdušný prostor.
Ačkoliv se snažil o uklidnění situace a normalizaci vztahů, Pchjongjang jeho nataženou ruku srazil. Vysoce postavený činitel tamního ministerstva zahraničí označil jižního souseda za vůbec nejvíce nepřátelský stát a jakékoliv prezidentovy naděje na přátelský dialog pohřbil s tím, že I Če-mjongův přístup je naprosto naivní.