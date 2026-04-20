Satelity odhalily Kimův jaderný sprint. Únik informací rozhádal Soul a Washington

Autor:
  16:14
Severní Korea přešla od hrozeb k činům. Zpravodajské služby a OSN varovaly před razantním rozšiřování kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Snímky z oběžné dráhy ale nejsou jediným strašákem. KLDR má podle uniklých informací třetí tajný komplex na obohacování uranu. Vyzrazení vyvolalo ostrou roztržku mezi Soulem a Washingtonem.
Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e po boku vojenských hodnostářů sledují...

Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e po boku vojenských hodnostářů sledují zkušební odpálení balistických raket na utajeném místě v Severní Koreji. (19. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zkušební odpálení balistické rakety na utajeném místě v Severní Koreji. (19....
Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e kráčící po boku vojenských hodnostářů na...
Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e po boku vojenských hodnostářů sledují...
Zkušební odpálení balistické rakety na utajeném místě v Severní Koreji. (19....
45 fotografií

Nové satelitní snímky, které analyzovalo washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), potvrdily, že v centrálním jaderném komplexu Jongbjon s největší pravděpodobností vyrostla nová hala určená k obohacování uranu. Její spuštění Pchjongjangu umožní skokově navýšit produkci zbrojního materiálu, tvrdí středisko.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi potvrdil, že jde o „velmi vážný nárůst kapacit“. Inspektoři zaznamenali překotnou aktivitu u pětimegawattového reaktoru, lehkovodního reaktoru i u zařízení na přepracování jaderného paliva.

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

Arzenál Kim Čong-una díky tomu narůstá nebezpečným tempem. Podle aktuálních odhadů má izolovaný režim k dispozici již zhruba 50 jaderných hlavic a k tomu dostatek naštěpeného materiálu pro výrobu dalších 40 kusů. Grossi na tiskové konferenci vyvrátil, že by Kimově jadernému zbrojení jakkoliv přímo pomáhala ruská technologie.

Zatímco satelity odhalovaly nové hrozby, na politické scéně v Jižní Koreji vybouchla bomba zcela jiného druhu. Jihokorejský ministr pro sjednocení Čong Tong-jong během nedávného parlamentního slyšení veřejně označil oblast Kusong za třetí jaderný komplex pro obohacování uranu. Doposud přitom mezinárodní společenství oficiálně operovalo pouze s lokalitami Jongbjon a Kangson.

Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři

Nenápadnou zmínku ministra Washington vyhodnotil jako hrubý únik citlivých zpravodajských informací a v reakci na to okamžitě přestal se Soulem sdílet svá satelitní data o Severní Koreji.

Sám ministr Čong Tong-jong se nařčení ze zpravodajského fiaska brání. Jeho ministerstvo argumentuje tím, že tvrzení nevycházelo z tajných svodek, ale čistě z veřejně dostupných informací, expertních zpráv neziskových organizací a článků v médiích.

Jaderné ponorky Soulu

Do závodů ve zbrojení se nepustil pouze komunistický sever. Jižní Korea se vrhla se do vývoje vlastních jaderně poháněných ponorek. A to se souhlasem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se Soulem loni na podzim finalizoval společné bezpečnostní dohody.

Technologický skok však přidělává těžkou hlavu mezinárodním inspektorům. Rafael Grossi zdůraznil, že kontrola námořních reaktorů je extrémně složitá, protože jaderné palivo na palubách ponorek zůstává mimo dohled MAAE po dlouhé měsíce během vojenských misí.

Agentura si proto od Soulu bude žádat železné záruky, že podmořské technologie nikdy neposlouží k utajenému šíření jaderných zbraní.

Soul chce vlastní jaderné ponorky, Trump to posvětil. Ví, že USA potřebují ulevit

Severní Korea mezitím vyslala k sousedům vzkaz. V noci na pondělí odpálila další krátkodosahové balistické střely směřující do vod u jejího východního pobřeží.

Noční raketové salvy podle analytiků posloužily i jako odpověď na slova jihokorejského prezidenta I Če-mjonga, který nedávno vyjádřil lítost nad lednovým incidentem, při němž jihokorejské civilní drony narušily severokorejský vzdušný prostor.

Ačkoliv se snažil o uklidnění situace a normalizaci vztahů, Pchjongjang jeho nataženou ruku srazil. Vysoce postavený činitel tamního ministerstva zahraničí označil jižního souseda za vůbec nejvíce nepřátelský stát a jakékoliv prezidentovy naděje na přátelský dialog pohřbil s tím, že I Če-mjongův přístup je naprosto naivní.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Slováci půjdou k referendu. Rozhodnou o Ficově rentě, o volbách ne

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Slovenský prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. července referendum jen o dvou ze tří navrhovaných otázek, odmítl tu o předčasných parlamentních volbách. Krok zdůvodnil tím, že otázka, která by...

20. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:21

Satelity odhalily Kimův jaderný sprint. Únik informací rozhádal Soul a Washington

Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e po boku vojenských hodnostářů sledují...

Severní Korea přešla od hrozeb k činům. Zpravodajské služby a OSN varovaly před razantním rozšiřování kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Snímky z oběžné dráhy ale nejsou jediným strašákem. KLDR má...

20. dubna 2026  16:14

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční...

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:14

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračského e-mailu si firma nevšimla

Dětská výživa Hipp.

Do skleniček dětské výživy značky HiPP zřejmě někdo úmyslně přidal jed. Dvě kontaminované výživy už kriminalisté zabavili v Brně a další dvě na Slovensku. V Rakousku se minimálně po jedné přesnídávce...

20. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  16:08

Senior si při řezání dřeva amputoval ruku v předloktí, silně krvácel

Ilustrační snímek

Velmi těžké zranění si na Novojičínsku způsobil senior při řezání dřeva na cirkulárce. Poté, co si amputoval ruku v předloktí, ho záchranáři vrtulníkem převáželi do Ostravy.

20. dubna 2026  16:05

Studenti podpoří protestem ČT i Rozhlas. Odejdou z výuky, v Praze se chystá pochod

Filozofická fakulta

Studenti ve středu vyjádří podporu veřejnoprávním médiím, v Praze chystají pochod k ministerstvu kultury. Za iniciativou Média nedáme stojí studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zapojení...

20. dubna 2026  16:04

Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984...

Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z...

20. dubna 2026

Prášky na spaní i nemrznoucí směs. Dětské výživy už byly otráveny v minulosti

Nové zázemí Centra excelence Creatic Lékařské fakulty Masarykovy univerzity...

V Rakousku se aktuálně pátrá po lahvičce s dětskou výživou firmy HiPP, do níž někdo údajně přidal jed na krysy. Pod podobnou hrozbou byla v minulosti i jiná česká firma, která také nabízí potravinové...

20. dubna 2026  15:48

Při vyklízení bytu v Nuslích našli minu, na místě zasahoval pyrotechnik

V pražských Nuslích zasahuje pyrotechnik po nálezu miny v jednom z bytů. (20....

V jednom z bytů v pražských Nuslích našli při vyklízení bytu po zesnulém minu. Na místo se dostavil pyrotechnik, který výbušné zařízení zlikvidoval. Část ulice Pod Vilami byla z důvodu policistů a...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:46

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí a předseda Motoristé sobě Petr Macinka letí tento týden do Saúdské Arábie, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Vláda schválila Macinkovu cestu, která se uskuteční ve středu...

20. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  15:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Všichni fotři jsou lotři. Robert De Niro a Ben Stiller se vrací, přibrali Arianu Grande

Robert De Niro a Ariana Grande ve filmu Všichni fotři jsou lotři

Úspěšná série Fotr je lotr s Robertem De Nirem a Benem Stillerem se dočkala dalšího pokračování. V listopadu bude mít premiéru film Všichni fotři jsou lotři, kde si kromě osvědčené dvojice zahraje...

20. dubna 2026  15:43

Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto

Opilý a zdrogovaný řidič ujížděl policistům. Ti museli vytáhnout pistoli

Scény jak v akčním filmu se udály v neděli v noci na Prostějovsku. Osmadvacetiletý řidič Škody Fabia nezastavil policejní hlídce a dal se na úprk. Projel několika obcemi, policejní hlídky se snažil...

20. dubna 2026  15:35

