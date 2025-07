Severokorejci si užívají v Kimově novém turistickém areálu, čeká se na příjezd Rusů

Resort, který koncem června slavnostně otevřel vůdce KLDR Kim Čong-un, přivítal první návštěvníky.

Na snímcích z agentur jsou zachyceni Severokorejci, jak si v oblasti Wonsan Kalma užívají radovánek na plážích. Zobrazují šťastné rodiny s dětmi, které skotačí v moři, na tobogánech či jen tak na pláži v písku. Další si prohlížejí vybavení moderních hotelů.

„Kim Čong-un vyjádřil přesvědčení, že vlna štěstí, která se zvedne v turistické oblasti Wonsan Kalma posílí její pověst turistického a kulturního střediska světové úrovně,“ uvedla agentura KCNA při příležitosti slavnostního otevření.

Resort pojme až 20 tisíc návštěvníků a zabírá dlouhý čtyřkilometrový úsek pláže s hotely, restauracemi, nákupními centry a aquaparkem.

Jak píše The Guardian, oblast jihokorejská média označují za „severokorejské Waikiki“ a „kulturní letovisko světové třídy“. Koncem měsíce by resort měl přivítat první skupinu ruských hostů.

Podle webu Korea JoongAng Daily se Severní Korea snaží oživit svůj turistický ruch a láká do země zahraniční návštěvníky. Ty láká na cestu do Pchjongjangu v rámci říjnového veletrhu.

Ruská cestovní kancelář Vostok Tour pak už v červenci a srpnu nabízí zájezdy do letoviska Kalma za 1 840 dolarů na osobu. Balíček zahrnuje let z Pchjongjangu do Wonsanu, čtyři noci v letovisku Kalma a návštěvu lyžařského střediska Masikryong.