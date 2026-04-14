„Cíle zasáhly ultra-přesně.“ KLDR testovala za dohledu Kima řízené a protilodní střely

Severní Korea v neděli provedla další sérii testů řízených a protilodních střel v rámci zkoušek operační způsobilosti svého torpédoborce Čche Hjon. Informovala o tom oficiální severokorejská tisková agentura KCNA, podle níž testům osobně přihlížel vůdce KLDR Kim Čong-un společně s vysokými představiteli ministerstva obrany a velením námořnictva.
Vůdce KLDR Kim Čong-un společně s vysokými představiteli ministerstva obrany a velením námořnictva přihlíží testům řízených střel. (12. dubna 2026) | foto: AP

Z torpédoborce byly odpáleny do vod u západního pobřeží KLDR dvě strategické řízené střely a tři protilodní střely.

Cílem bylo otestovat integrovaný zbrojní systém válečné lodi, vycvičit posádku v postupech odpalování střel a ověřit přesnost a odolnost proti rušení navigačních systémů, napsala KCNA, podle níž střely zasáhly „ultra-přesně“ své cíle.

Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři

Pchjongjang poprvé otestoval zbraně na 5000tunové válečné lodi třídy Čche Hjon v dubnu 2025 a v červnu Kim oznámil plány na stavbu dalších dvou torpédoborců stejné nebo pokročilejší třídy, připomněla agentura Reuters.

Při prvních testech torpédoborce a jeho zbraní jihokorejští analytici uvedli, že se raketové a radarové systémy tohoto vojenského plavidla podobají těm, které byly vyrobeny v Rusku. To posílilo spekulace, že Pchjongjang dostává technologickou pomoc z Moskvy výměnou za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

U soudu kvůli Dozimetru vypovídá Pospíšil. Padni komu padni, řekl při příchodu

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčí bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Padni komu padni,“ řekl novinářům při příchodu. Soudce Jakub...

14. dubna 2026,  aktualizováno  9:37

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

VIDEO: Strážníci tahali opilce z řeky. Nejvíc ho zajímalo, kolik nadýchal

Strážníci provedli dechovou zkoušku, která ukázala 2,68 promile alkoholu.

Českobudějovičtí strážníci pomáhali v pátek v noci vytáhnout z vody opilce, který spadl do řeky Malše. Na břehu ho zabalili do fólie a provedli test na alkohol, který ukázal 2,68 promile....

14. dubna 2026  9:24

„Cíle zasáhly ultra-přesně.“ KLDR testovala za dohledu Kima řízené a protilodní střely

Vůdce KLDR Kim Čong-un společně s vysokými představiteli ministerstva obrany a...

Severní Korea v neděli provedla další sérii testů řízených a protilodních střel v rámci zkoušek operační způsobilosti svého torpédoborce Čche Hjon. Informovala o tom oficiální severokorejská tisková...

14. dubna 2026  9:24

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  9:17

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění...

14. dubna 2026  9:02

Kolumbie schválila odstřel potomků Escobarových hrochů. Ničí ekosystémy

"Kokainový hroch" pocházející ze soukromé zoologické zahrady drogového bosse...

Kolumbie schválila plán odstřelu desítek volně žijících hrochů, které do země přivezl někdejší narkobaron Pablo Escobar. Ministryně životního prostředí Irene Vélezová se tak rozhodla, protože ostatní...

14. dubna 2026  8:20

Míč je na íránské straně hřiště, USA dosáhly pokroku, míní viceprezident Vance

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na dnešek prohlásil americký viceprezident J. D. Vance, který jednání v pákistánské metropoli...

14. dubna 2026  7:17

V New Yorku zatkli desítky demonstrantů proti válce v Íránu a proti podpoře Izraele

Protest proti americko-izraelské válce v Íránu v New Yorku. (13. dubna 2026)

Policie v New Yorku v pondělí zadržela desítky demonstrantů, kteří protestovali proti prodeji zbraní Izraeli a požadovali zastavit vojenskou podporu této zemi. Podle Reuters byla mezi zadrženými i...

14. dubna 2026  7:14

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Děti píšou přijímačky na víceletá gymnázia. Vedou se spory o jejich zrušení

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Přes 26 tisíc zájemců, ale jen necelých 12 tisíc míst. Právě v takovém poměru se v úterý a středu „perou“ uchazeči o místa na víceletých gymnáziích. Klíčem k přijetí jsou jednotné přijímací zkoušky....

14. dubna 2026

Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....

Americký viceprezident J. D. Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v...

14. dubna 2026  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

