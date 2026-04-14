Z torpédoborce byly odpáleny do vod u západního pobřeží KLDR dvě strategické řízené střely a tři protilodní střely.
Cílem bylo otestovat integrovaný zbrojní systém válečné lodi, vycvičit posádku v postupech odpalování střel a ověřit přesnost a odolnost proti rušení navigačních systémů, napsala KCNA, podle níž střely zasáhly „ultra-přesně“ své cíle.
Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři
Pchjongjang poprvé otestoval zbraně na 5000tunové válečné lodi třídy Čche Hjon v dubnu 2025 a v červnu Kim oznámil plány na stavbu dalších dvou torpédoborců stejné nebo pokročilejší třídy, připomněla agentura Reuters.
Při prvních testech torpédoborce a jeho zbraní jihokorejští analytici uvedli, že se raketové a radarové systémy tohoto vojenského plavidla podobají těm, které byly vyrobeny v Rusku. To posílilo spekulace, že Pchjongjang dostává technologickou pomoc z Moskvy výměnou za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.
20. března 2026