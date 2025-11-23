Kimovi špioni sledují „protisocialistické“ činy obyvatel. Cílí na prostitutky i pecivály

  15:47
Severní Korea zřídila nový špionážní výbor, který monitoruje „protisocialistické“ činy ve společnostech spojených se získáváním finančních prostředků pro režim Kim Čong-una, především pak těch vojenských. Uvádí to jihokorejská výzkumnice Kim Jong-hui. Proviněním proti socialismu je například nesezdané soužití páru.
Severokorejští vojáci (11. října 2007)

Severokorejští vojáci (11. října 2007) | foto: Profimedia.cz

Kim Jong-hui se odvolává na svědectví severokorejských uprchlíků. Dosud neznámá 84 Gruppa se podle ní zaměřuje na obchodní společnosti, továrny a zbrojní průmysl, uvádí portál NK News, který se na KLDR zaměřuje.

Podle ní výbor vznikl již v roce 2021. Informace od deseti lidí, kteří ze země uprchli v letech 2021 až 2023, jeho existenci potvrzují.

Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

84 Gruppa monitoruje „protisocialistické jednání“, jako je například sledování jihokorejských seriálů nebo amerických filmů. „Mezi nesocialistické chování patří například nevhodné oblékání, bezhlavé používání cizích slov, vyhýbání se povinné venkovské pracovní mobilizaci, aby člověk mohl zůstat doma a sledovat televizi, dále prostituce nebo soužití mužů a žen bez sňatku,“ upřesnila Kim Jong-hui, která je sama severokorejskou uprchlicí a nyní působí na jihokorejské univerzitě Dongguk.

Čche Ju-džin, bývalá armádní zdravotní sestra z jednotky pověřené ochranou Kim Čong-una, uvedla, že jeden z jejích spolupracovníků byl potrestán za to, že žil s ženou, aniž s ní byl v manželském svazku. „Byl propuštěn z armády na základě obvinění z morálního pochybení. Poté bylo pro něj nemožné najít si práci.“

Pozor na nepřátelský jazyk. Lidi, kteří mluví jako Jihokorejci, KLDR tvrdě trestá

Nový špionážní výbor je součástí zesílené severokorejské kampaně proti cizím vlivům. Někteří Severokorejci konzumují jihokorejské a další kulturní produkty a režim se snaží tomu co nejvíce učinit přítrž, i vzhledem k jeho stále nepřátelštějšímu postoji vůči jižnímu sousedovi i USA.

Skutečnost, že výbor kontroluje společnosti spojené s vojenskou sférou, naznačuje, že KLDR úplně nevěří ani svým ruským spojencům. KLDR posílá do Ruska své pracovníky, stejně jako armádní příslušníky. Jejich kontakt s vnějším světem ohrožuje pečlivě budovaný a střežený obraz KLDR jako ráje na zemi, který se Kim Čong-un snaží prodat obyvatelům.

Kimův režim ale zároveň kvůli mezinárodním sankcím a velmi slabé domácí měně potřebuje peníze ze zahraničí, aby financoval svůj vojenský program. Pro tyto účely využívá i falešné IT pracovníky. Severokorejce, kteří pracují v cizině, se snaží hlídat prostřednictvím nátlaku na jejich rodiny doma.

