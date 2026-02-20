Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR

Sjezd je největší politickou událostí v totalitní zemi, koná se každých pět let a hodnotí její výkonnost, stanovuje nové politické cíle a může přinést změnu ve vedení, píše agentura Reuters.
V úvodním projevu Kim uvedl, že Severní Korea v posledních pěti letech dosáhla „významných úspěchů“ v politice, ekonomice, obraně, kultuře a diplomacii, čímž posílila svou soběstačnost. Kim mimo jiné řekl, že ekonomika překonala recesi a země za posledních pět let dosáhla významných ekonomických cílů.
Pro vnější svět KLDR podle Kima přinesla „velkou změnu“ ve vztazích s ostatními zeměmi a na globální geopolitické scéně.
Severní Korea v uplynulém období mimo jiné podpořila Rusko v jeho válce proti Ukrajině, a to i vysláním svých vojáků. Na oplátku za to získala od Ruska podle analytiků finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.
Na sjezdu, kterého se zúčastnilo 5000 členů Strany práce, byly vytyčeny nové cíle a plány v různých odvětvích na příštích pět let, uvedla oficiální severokorejská agentura KCNA.
„Jsme zde na devátém sjezdu naplněni optimismem a důvěrou v budoucnost,“ citovala Kima KCNA. Země podle něj překonala „nejhorší potíže“.
KLDR je ve světě považována za jednu z nejchudších zemi a zároveň za jednu z nejhorších diktatur.