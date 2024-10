Co za ně? Co Kim za své vojáky od Rusů dostane? | foto: AP

Od samého počátku ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 je Západ zmítán obavou, že by mohl Rusko vyprovokovat a válka by se přelila do širšího konfliktu s jeho přímou účastí. Proto se drží při zemi a víceméně respektuje „červené čáry“ Vladimira Putina. To mu přirozeně brání, aby Kyjevu poskytl tak masivní pomoc, jakou napadená země potřebuje. Výsledkem je, že Ukrajina nyní nebojuje o vítězství, ale o vlastní přežití.