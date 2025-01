Severokorejci zmizeli z fronty. A simulují tuberkulózu, aby je nenaverbovali

15:50

Severokorejští vojáci již zhruba tři týdny nebyli vidět v ruské Kurské oblasti, kde bojují s ukrajinskými jednotkami. Uvedly to ukrajinské speciální síly. Příčinou jsou podle nich zřejmě vysoké ztráty. V samotné KLDR pak obyvatelé údajně falšují testy na tuberkulózu, aby nemuseli do armády a nebyli posláni do Ruska.