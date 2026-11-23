Kim Čong-un přijal pověřovací listiny velvyslanců z Indonésie, Švédska, Vietnamu, Ruska, Brazílie, Indie, Filipín, Thajska a Bangladéše. Mezi ambasadory byl i zástupce Česka Karel Šrol, s nímž se též vyfotografoval.
Severokorejský vůdce podle státní agentury KCNA požádal vyslance, aby „vyřídili jeho nejvroucnější přání lídrům a lidu jejich zemí“. Slíbil, že KLDR zajistí velvyslancům diplomatické výsady a imunity.
Osobní přítomnost Kima při přijímání zahraničních zástupců je přitom velmi vzácná.
Kimova slova jasně mířila na USA, které severokorejský režim dlouhodobě popisuje jako hlavní zápornou sílu ve světě. Trumpovi dokonce dlouhodobě odmítá brát telefony.