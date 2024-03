Britský pořad pro zahrádkáře vysílá televize KLDR, džíny ale cenzoři rozostřili

Severokorejská televize vysílá sérii pořadu britské televize BBC Tajemné zahrady z roku 2010. Cenzoři každou hodinovou epizodu zkrátí na 15 minut, Titchmarshovo vyprávění překryje severokorejský komentář a instrumentální hudba, uvádí server NK News specializující se na dění v KLDR.

Epizoda odvysílaná v Severní Koreji v pondělí ráno byla zasazena do zahrad venkovského sídla Hatfield House v hrabství Hertfordshire a bylo v ní vidět Titchmarshe, jak klečí v hlíně s vykasanými rukávy kostkované košile a před sebou má připravené květináče a zahradnické nůžky. Záběr na džíny nicméně cenzoři rozostřili.

Džíny označil za symbol amerického imperialismu v 90. letech otec nynějšího vládce KLDR Kim Čong-il, který uvedl, že takové oblečení nemá v socialistickém státě co dělat.

Nynější diktátor Kim Čong-un tažení proti „buržoazní kultuře“ v posledních letech znovu zesílil. Podle rozhlasové stanice Radio Free Asia režim zakazuje „kapitalistický“ styl oblékání, především pak úzké džíny a trička s cizojazyčnými nápisy či západními logy, obarvené a dlouhé vlasy.

Zprávy o tom, že se nyní čtyřiasedmdesátiletý britský moderátor a bývalý zaměstnanec proslulé Královské botanické zahrady v Kew dostal do vysílání severokorejské televize, se poprvé objevily v roce 2022. Jak tam pronikl, není podle BBC zcela jasné.

„Nikdy by mě nenapadlo, že se mé pořady dostanou do Severní Koreje. Doufám však, že uklidňující povaha britského zahradničení tam bude dobře přijata,“ řekl tehdy moderátor.

Dáme KLDR Mr. Beana, plánovali Britové

Podle NK News je pravděpodobné, že se jedná o pirátskou kopii pořadu, který si severokorejský režim nemohl oficiálně opatřit kvůli mezinárodním sankcím uvaleným na KLDR v souvislosti s jejím jaderným zbrojním programem.

BBC píše, že severokorejská televize často krade obsah od zahraničních stanic, přičemž rozmazává jejich loga, aby skryla původní zdroj. Takovým způsobem se do jejího vysílání dostanou i zápasy fotbalové Premier League či Ligy mistrů.

V roce 2014, v období sbližování KLDR se Západem, se rovněž vedly diskuse o možném darování některých britských televizních pořadů Severní Koreji. BBC a britské ministerstvo zahraničí se podle listu The Sunday Times domnívaly, že by tímto způsobem bylo možné ukázat Severokorejcům svět mimo jejich uzavřenou republiku, a přitom si neznepřátelit vládnoucí režim.

Jeden z představitelů britské vlády tehdy podle The Sunday Times uvedl, že v úvahu by připadal „třeba Mr. Bean, slečna Marplová nebo Poirot“. „Nedal by se poslat sitcom Dad’s Army, protože je o válce. Ale Teletubbies, to by šlo, a k tomu nějaké to zahradničení,“ dodal.

Jestli se součástí balíčku stal i pořad Alana Titchmarshe, či jestli vůbec nějaké pořady do KLDR doputovaly, není známo.