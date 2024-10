Jižní Korea vyšle na Ukrajinu svůj tým, bude monitorovat vojáky KLDR

Americké ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že se tisíce severokorejských vojáků přesouvá do Kurské oblasti na hraních Ruska a Ukrajiny. Menší část z nich tam již zabírá své pozice. Do Kurské oblasti začátkem srpna překvapivě pronikla ukrajinská armáda a ovládá tam území o rozloze několika stovek kilometrů čtverečních.

Rusko část východní a jižní Ukrajiny okupuje a v poslední době na východě naopak postupuje. Některá média upozorňují, že se postup Rusů v poslední době zrychluje. Podle agentury AFP v říjnu obsadili 478 kilometrů čtverečních Ukrajiny, což je největší záběr od počátečních týdnů ruské invaze.

Zapojení vojáků KLDR do bojů na straně Ruska a vojenská spolupráce Pchjongjangu s Moskvou vyvolávají v Kyjevě a na Západě rozhořčení a mluví o eskalaci konfliktu. Moskva ani Pchjongjang podle agentury AFP působení severokorejských vojáků v Rusku nepopírají

Ukrajinský prezident Zelenskyj po hovoru se svým jihokorejským protějškem Jun Sok-jolem mezitím oznámil, že Kyjev a Soul zesílí spolupráci a výměnu informací. Ukrajina také přivítá návštěvu delegátů z Jižní Koreje, aby zástupci zemí situaci projednali osobně. „Očekáváme, že uslyšíme nějaké citlivé detaily, které nelze sdělit po telefonu,“ řekl AFP nejmenovaný činitel z ukrajinské prezidentské kanceláře.

Do ruského Vladivostoku mezitím v úterý přicestovala delegace KLDR v čele se severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-hui, která by během středy měla dorazit do Moskvy. Pchjongjang v posledních letech pracoval na utužení dobrých vojenský vztahů s Moskvou. Oba státy letos podepsaly obrannou dohodu a slíbily si, že vynaloží veškeré dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

Nasazení tisíců severokorejských vojáků do největšího evropského konfliktu od druhé světové války pravděpodobně zvýší tlak na už tak přetíženou armádu Ukrajiny. Podle západních představitelů to rovněž vyvolá geopolitické napětí na Korejském poloostrově a v širším indo-pacifickém regionu, včetně Japonska a Austrálie.