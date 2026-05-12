Jihokorejští analytici odhadují, že jen v roce 2025 měly dodávky severokorejských raketometů, dělostřelecké munice a balistických raket krátkého doletu KN-23 hodnotu mezi sedmi a 13,8 miliardami dolarů.
Horní odhad se téměř rovná ročnímu hrubému domácímu produktu (HDP) Severní Koreje. Ačkoli se údaje o HDP této země liší kvůli omezenému množství oficiálních údajů, OSN odhadla velikost severokorejské ekonomiky v roce 2024 na 17,2 miliardy dolarů, zatímco centrální banka Jižní Koreje ji odhadla na přibližně 25,3 miliardy dolarů.
Pchjongjang vydělává nemalé sumy také na vysílání vojáků na pomoc Rusku. Moskva podle odhadů zaplatila od konce roku 2024 za nasazení severokorejských jednotek na 600 milionů dolarů. Vojáci zamířili do bojů poté, co ukrajinská armáda překvapivě pronikla do ruské Kurské oblasti.
Jeden z jihokorejských poslanců při návštěvě Ukrajiny podle portálu The Moscow Times uvedl, že poblíž fronty stále působí asi 10 tisíc příslušníků severokorejských speciálních sil a dalších 10 tisíc ženistů. Po boku ruské armády podle něj operují i stovky specialistů na drony z KLDR.
Spolupráce s Moskvou ale stojí Severní Koreu vysoké lidské ztráty. Jihokorejská rozvědka odhaduje, že do poloviny letošního února padlo nebo utrpělo zranění kolem šesti tisíc severokorejských vojáků. Podle některých zpráv Pchjongjang zvažuje vyslání dalších jednotek na frontu.
Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem výrazně posílily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Obě země kromě vojenské spolupráce rozšiřují i hospodářské a politické vazby. Loni navíc podepsaly dohodu o vzájemné obraně, která jim ukládá poskytnout si vojenskou pomoc v případě napadení.