Severokorejci klimbají u filmů o Kimovi. Politický prohřešek, zuří režim

Úředníci pořádají od začátku ledna „dokumentární studijní seance“ v podnicích napříč provincií Jižní Hamgjong. „Sezení se věnují zejména úspěchům Nejvyššího vůdce,“ uvedl zdroj portálu Daily NK. Promítání a diskuse se obvykle odehrávají v závodních studovnách a knihovnách.
Někteří účastníci ale na akcích neprojevili dostatečnou pozornost a nadšení nebo dokonce usnuli. Rozhněvané úřady v reakci svolaly „ideologické kritické schůze“ zaměřené přímo na konkrétní provinilce, jejichž chování označily za politické selhání vyžadující veřejnou nápravu.
Tento postup podle NK Daily znamená odklon od dřívější praxe. Zatímco v minulosti lektor účastníky maximálně napomenul, dnes úřady považují zdřímnutí za důkaz ideologické laxnosti a řeší je formálními výtkami.
Promítané dokumenty vyzdvihují, jak Kim pracuje dnem i nocí na zlepšení života obyvatel. Ukazují výstavbu venkovských domů a továren, které podle oficiální linie vznikají pod jeho osobním vedením.
Opakující se sdělení ovšem u mnohých vyvolává spíš únavu než nadšení. Stranické výbory v několika podnicích veřejně jmenovaly lidi, kteří při promítání usnuli, a nařídily jejich kolegům, aby si předem připravili kritiku.
„Dřív stačilo, když jste se prostě dostavili, ale dnes sledují, jestli opravdu dáváte pozor,“ řekl zdroj Daily NK. „Když se na chvíli podíváte jinam nebo zdřímnete, udělají z toho ideologický problém,“ konstatoval.
Navzdory zpřísnění zůstávají lidé podle zdrojů cyničtí. Někteří ironicky tvrdí, že kritické schůze jsou teď pohodlnější, protože terče kritiky vybírají předem, jiní žertují, že si musejí dát kávu, aby během seancí zůstali bdělí.