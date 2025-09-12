KLDR zpřísňuje už tak drakonické tresty, více popravuje za sledování cizích seriálů

  15:44
Represe obyvatel v Severní Koreji se v mnoha oblastech ještě prohloubila, lidé čelí zvýšené míře sledování, častější nucené práci a četnějším popravám, kvůli čemuž je KLDR zemí nejvíce na světě omezující svobody, uvádí v nové zprávě Rada OSN pro lidská práva (UNHRC).
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025 | foto: AP

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil s veliteli zahraniční jednotky...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un uspořádal čestnou hostinu a koncert pro ...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un uspořádal čestnou hostinu pro severokorejské...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un uspořádal čestnou hostinu pro severokorejské...
47 fotografií

Materiál UNHRC navazuje na zprávu z roku 2014, která uváděla, že se KLDR dopustila zločinů proti lidskosti, a na základě rozhovorů s více než 300 svědky a oběťmi severokorejského režimu mapuje vývoj od té doby.

Dohled nad obyvateli a jejich sledování se ve více než 26milionové zemi staly kvůli novým technologiím všudypřítomnější a tresty se zpřísnily – včetně například zavedení trestu smrti za údajná provinění, jako je sdílení zahraničních televizních seriálů.

„Na základě zákonů, politik a opatření zavedených od roku 2015 jsou občané vystaveni zesílenému dohledu a kontrole ve všech oblastech života,“ stojí v závěru čtrnáctistránkové zprávy OSN. „Žádná jiná populace dnes nepodléhá takovým omezením,“ píše se v dokumentu.

Trump chtěl odposlouchávat Kima, do KLDR poslal SEALs. Mise skončila fiaskem

Diplomaté Severní Koreje v Ženevě ani v Londýně se zatím ke zprávě nevyjádřili. Pchjongjang dal ale už dříve najevo, že odmítá rezoluci UNHRC, která schválila zpracování nové zprávy o stavu lidských práv v zemi.

Reuters podotýká, že aktuální zpráva upozorňuje také na omezená zlepšení v některých oblastech, mezi něž patří nižší míra používání násilí dozorci ve věznicích a nové zákony, které zřejmě posilují šance na spravedlivý proces.

