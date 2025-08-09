Kim vypouští signály. Nebývalé postavení jeho dcery naznačuje fotka i další indicie

  12:31
První dáma KLDR Ri Sol-ču ustoupila do pozadí. Na veřejnosti se v červnu objevila poprvé po roce a půl. Diktátor Kim Čong-un se daleko častěji ukazuje s dcerou Kim Ču-e. Pozorovatelé upozorňují, že severokorejská vládnoucí dynastie stavěním do popředí mladou dívku připravuje na to, aby se jednou stala nástupnicí svého otce a převzala moc v nejizolovanější zemi světa.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera sledují cvičné odpálení rakety.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera sledují cvičné odpálení rakety. (20. března 2023) | foto: Profimedia.cz

První dáma Severní Koreje Ri Sol-ču na vojenské přehlídce kráčí za svým...
Otevření turistického střediska na východním pobřeží KLDR se zúčastnil i vůdce...
První dáma Severní Koreje Ri Sol-ču po boku své dcery Kim Ču-e a vládce KLDR...
První dáma Severní Koreje Ri Sol-ču po boku své dcery Kim Ču-e a vládce KLDR...
Kim Ču-e, které je 12 nebo 13 let, se objevuje po boku svého otce a matky jako součást obrazu milující rodiny. Postupně ale začala severokorejskou první dámu zastiňovat.

Již v roce 2023 na jedné fotce stála dokonce před svým otcem. Kim Čong-un nikdy předtím nebyl odsunut do vedlejší role a taková fotografie by nikdy nebyla zveřejněna bez jeho souhlasu, uvádí list The New York Times.

Kim Ču-e, dcera vládce KLDR Kim Čong-una, je na snímku státních médií nezvykle...

Role její matky mezitím ustupuje do pozadí. Veřejná vystoupení Ri Sol-ču jsou stále méně častá a když už se vyskytne, není neobvyklé, že chodí za svým manželem a dcerou, všímá si portál 38 North. Jeden z posledních příkladů bylo slavností otevření turistického rezortu Wonsan-Kalma, kde se první dáma s kabelkou Gucci objevila poprvé od prvního ledna 2024, kdy byla naposledy viděna na veřejnosti.

Kim Čong-un podle webu 38 North ukazováním své dcery chce projevit svůj rostoucí důraz na vzdělávání nové generace. V březnu například Severní Korea uspořádala vůbec první „Národní velkolepý krátký kurz pro instruktory Korejské dětské unie“. V lednu navíc Kim přijal hostující umělecký soubor proseverokorejských studentů žijících v Japonsku.

Příprava nástupkyně

Někteří pozorovatelé se domnívají, že sílící přítomnost Kim Ču-e má širší politické souvislosti. Jang Mu-džin, prezident Severokorejské postgraduální školy, si myslí, že Ri Sol-ču pravděpodobně omezila svá veřejná angažmá, aby zdůraznila Kim Ču-e jako potenciální nástupkyni. Jejich nedávné společné vystoupení má za cíl vyjádřit „rodinnou stabilitu“, která zase odráží širší sociální a národní stabilitu.

KLDR je vysoce patriarchální společností a v jejím čele doposud nebyla žena. Diktátorský vládce totalitní země se ale, zdá se, nehodlá takovýmto problémem omezovat.

„V Severní Koreji, kde činitelé a lidé nejsou připraveni přijmout ženskou vůdkyni, Kim Čong-un činí status své dcery jako nástupkyně hotovou věcí tím, že ji opakovaně vystavuje ve státních médiích,“ uvádí Čchong Seong-čchang, analytik z Sejong Institute v Soulu, který o Kimovi a jeho rodině napsal knihu.

Ta ale vyrostla! Severokorejce překvapila Kimova dcera, dětem proto shánějí doplňky stravy

Média například nazvala Kim Čong-una a Kim Ču-e „velkými vůdčími osobnostmi“, čestným titulem, který byl v průběhu let vyhrazen pouze nejvyššímu vůdci Severní Koreje a jím určenému nástupci. Severní Korea také začala vydávat poštovní známky se společným vyobrazením otce a dcery.

Dalšími náznaky přípravy na vůdčí roli může být, že vládce KLDR svou dceru vzal, aby jí představil ruskému velvyslanci a uvedl do sféry diplomacie. Státní média ji zmiňují před spolupracovníky Kim Čong-una, když uvádí seznam významných osobností, které se zúčastnily vládních akcí.

Kim Ču-e doprovází otce na inspekce armády, vojenská cvičení a testy balistických raket. Vojsko má v KLDR klíčové postavení. Kim Čong-un se mohl moci chopit jen, když si ji získal na svou stranu. Pokud jej má jeho dcera nahradit, musí si i ona mít přízeň ozbrojených sil.

