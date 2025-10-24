„Skupina asi dvaceti námořníků, kteří doprovázeli Kima během akce na torpédoborci, dostala pozvánku na gurmánské jídlo. Poté ale museli zamířit na ošetřovnu se symptomy otravy jídlem, včetně bolestí břicha, průjmu a vysoké horečky,“ řekl portálu Daily NK nejmenovaný zdroj.
Kimův režim podle něj nařídil uspořádat bufet se smaženým vepřovým a kuřetem. Tato jídla jsou mnohem tučnější než běžná námořní strava, již tvoří vařený ječmen, polévka ze sójových bobů a solená ryba.
„Mnoho námořníků, kteří takové luxusní jídlo ještě nikdy neviděli, si naložilo plné talíře v domnění, že jde o jedinečnou příležitost,“ uvedl zdroj, podle něhož někteří muži snědli více než trojnásobek své obvyklé porce.
Poté, co si jeden námořník za druhým začali stěžovat na bolesti, museli zasáhnout zdravotníci. Velitel lodi jim údajně nařídil, aby „situaci vyřešili diskrétně a nezkazili atmosféru slavnostní akce“.
Lékaři měli zpočátku podezření na otravu jídlem, ale po vyšetření pacientů dospěli k závěru, že jde o následek přejedení tučným.
„Stručně řečeno, jejich žaludky a střeva nezvládly mastné jídlo, které není součástí jejich běžné stravy,“ řekl zdroj.
Incident podle NK Daily otevřel otázku podvýživy mezi severokorejskými námořníky. Velení v reakci nařídilo provádět výživové posudky u posádek na dlouhých plavbách. Velitelé navíc dostali pokyn, aby zvyšovali množství tučných jídel v námořní stravě a poučili posádky o nutnosti jíst mastná jídla s mírou a vyhnout se přejídání při slavnostních příležitostech.
KLDR dlouhodobě není schopná vyprodukovat dostatek potravin pro svých 26 milionů obyvatel. Mnohé rodiny žijí na hranici podvýživy a stát nedokáže zajistit rovnoměrnou distribuci potravin prostřednictvím přídělového systému. Situaci zhoršuje fakt, že režim upřednostňuje vojenské výdaje před investicemi do zemědělství a civilního sektoru.
Severní Koreji v posledních letech vypomáhá s dodávkami potravin, léků a pohonných hmot Rusko, kterému Kimův režim výměnou poslal zbraně, munici a tisíce vojáků pro jeho válku na Ukrajině.