Podvyživení námořníci KLDR se na Kimově recepci přejedli tučného, skolil je průjem

Autor:
  12:21
Severokorejští námořníci onemocněli poté, co se počátkem října zúčastnili slavnostního banketu na palubě nového torpédoborce Čoe Hjon. Hostina, která se konala na počest návštěvy diktátora Kim Čong-una, zahrnovala vydatná jídla „k posílení morálky“. U podvyživené posádky ale tučné pokrmy místo toho vyvolaly velké zažívací potíže.
Slavnostní spuštění severokorejského torpédoborce poté, co loď prošla opravami....

Slavnostní spuštění severokorejského torpédoborce poté, co loď prošla opravami. Ceremoniálu se zúčastnil také vůdce Kim Čong-un. (12. června 2025) | foto: Reuters

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil torpédoborec Čche Hjon. (5. října...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil torpédoborec Čche Hjon. (5. října...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil torpédoborec Čche Hjon. (5. října...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil torpédoborec Čche Hjon. (5. října...
43 fotografií

„Skupina asi dvaceti námořníků, kteří doprovázeli Kima během akce na torpédoborci, dostala pozvánku na gurmánské jídlo. Poté ale museli zamířit na ošetřovnu se symptomy otravy jídlem, včetně bolestí břicha, průjmu a vysoké horečky,“ řekl portálu Daily NK nejmenovaný zdroj.

Kimův režim podle něj nařídil uspořádat bufet se smaženým vepřovým a kuřetem. Tato jídla jsou mnohem tučnější než běžná námořní strava, již tvoří vařený ječmen, polévka ze sójových bobů a solená ryba.

Kim vyrazil na prohlídku torpédoborce, který se při spouštění potupně převrátil

„Mnoho námořníků, kteří takové luxusní jídlo ještě nikdy neviděli, si naložilo plné talíře v domnění, že jde o jedinečnou příležitost,“ uvedl zdroj, podle něhož někteří muži snědli více než trojnásobek své obvyklé porce.

Poté, co si jeden námořník za druhým začali stěžovat na bolesti, museli zasáhnout zdravotníci. Velitel lodi jim údajně nařídil, aby „situaci vyřešili diskrétně a nezkazili atmosféru slavnostní akce“.

OBRAZEM: Top Un. Kalendář ukazuje Kima jako pilota ve stylu Toma Cruise

Lékaři měli zpočátku podezření na otravu jídlem, ale po vyšetření pacientů dospěli k závěru, že jde o následek přejedení tučným.

„Stručně řečeno, jejich žaludky a střeva nezvládly mastné jídlo, které není součástí jejich běžné stravy,“ řekl zdroj.

Incident podle NK Daily otevřel otázku podvýživy mezi severokorejskými námořníky. Velení v reakci nařídilo provádět výživové posudky u posádek na dlouhých plavbách. Velitelé navíc dostali pokyn, aby zvyšovali množství tučných jídel v námořní stravě a poučili posádky o nutnosti jíst mastná jídla s mírou a vyhnout se přejídání při slavnostních příležitostech.

Radši se zabijí nebo jdou umřít do hor. Ničí nás hlad, svěřují se Severokorejci

KLDR dlouhodobě není schopná vyprodukovat dostatek potravin pro svých 26 milionů obyvatel. Mnohé rodiny žijí na hranici podvýživy a stát nedokáže zajistit rovnoměrnou distribuci potravin prostřednictvím přídělového systému. Situaci zhoršuje fakt, že režim upřednostňuje vojenské výdaje před investicemi do zemědělství a civilního sektoru.

Severní Koreji v posledních letech vypomáhá s dodávkami potravin, léků a pohonných hmot Rusko, kterému Kimův režim výměnou poslal zbraně, munici a tisíce vojáků pro jeho válku na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

VIDEO: Bude nám chybět tvůj klid. Díky, Petře. Evropská rada se rozloučila s Fialou

Předseda Evropské rady António Costa se rozloučil s českým premiérem Petrem Fialou, pro kterého bylo čtvrteční jednání v Bruselu pravděpodobně poslední ve funkci. Costa jménem Evropské rady sdílel...

24. října 2025  12:40

V ODS bují strejcokracie, musíme vyrazit za lidmi, burcuje kandidát na šéfa strany

Na předsedu ODS bude v lednu kandidovat kromě místopředsedy strany Martina Kupky také místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan. V ODS mu vadí „strejcokracie“, kterou ostře kritizuje na sociálních sítích....

24. října 2025  12:32

Méně regulace, více nabídky. Experti radí, jak na nedostupné bydlení

Nedostatek bytů je potřeba řešit především skrze větší nabídku, shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení v Liberálním institutu v Praze. Podle některých odborníků dostupnost bydlení...

24. října 2025  12:29

Podvyživení námořníci KLDR se na Kimově recepci přejedli tučného, skolil je průjem

Severokorejští námořníci onemocněli poté, co se počátkem října zúčastnili slavnostního banketu na palubě nového torpédoborce Čoe Hjon. Hostina, která se konala na počest návštěvy diktátora Kim...

24. října 2025  12:21

Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny...

24. října 2025  12:13

„Oheň ho fascinuje.“ Za pokus o upálení ženy dostal muž výjimečný trest 24 let

Krajský soud v Ostravě poslal na 24 let do vězení dvaatřicetiletého Davida Anderku. Výjimečný trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle...

24. října 2025  10:34,  aktualizováno  12:06

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

24. října 2025  6:30,  aktualizováno  12:05

Irové vybírají novou hlavu státu. Potřetí v historii se jí stane žena

Irsko si v prezidentských volbách zvolí nástupce současné hlavy státu, čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Voliči mají na výběr mezi bývalou...

24. října 2025  6:26,  aktualizováno  11:58

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

Německý kancléř Friedrich Merz už více než týden čelí ostré kritice za výrok o migraci a potřebě změnit stávající ráz německých měst. Podle aktuálního průzkumu s ním ovšem většina Němců souhlasí. V...

24. října 2025  11:58

GIBS hledá svědky střelby na Jarově. Pátrá po tom, co události předcházelo

Vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledají svědky potyčky a střelby z pátku 3. října na pražském Jarově, po které zemřel muž. Podle dřívějších informací policisté po...

24. října 2025  11:44

TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.

24. října 2025  11:42

V kauze nemocničních zakázek policie zajistila majetek za téměř 200 milionů

V kauze manipulací s nemocničními zakázkami v Ústí nad Labem a v Jihlavě zajistili policisté majetek za 7,9 milionu eur, což je podle aktuálního přepočtu zhruba 192 milionů korun. Obvinili další dva...

24. října 2025  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.