KLDR konečně nasadí „prokletý“ torpédoborec, Kim na něj zavítal i s dcerou

Kim navštívil velitelské centrum lodi, místnost pro řízení zbraní nebo bojová stanoviště posádky. Torpédoborec během testu urazil 120 námořních mil v oblasti Žlutého moře. Vůdce po skončení zkoušek prohlásil, že bojové schopnosti plavidla splňují požadované parametry.
Pchjongjang tvrdí, že jde o první loď nové generace této velikosti. Armáda ji spustila na vodu už v dubnu 2025, přičemž se převrátila. Od té doby procházela úpravami a sérií zkoušek v loděnici Nampho na západním pobřeží země. KLDR nyní poprvé zveřejnila záběry, na nichž loď pluje na otevřeném moři.
Podle severokorejských médií bude loď zařazena do služby v polovině června. „Událost, která zřejmě uvede Soul a Washington do stavu nejvyšší pohotovosti,“ soudí portál NK News.
Torpédoborec má být vybaven balistickými i střelami s plochou dráhou letu schopnými nést jaderné hlavice.
Kim během inspekce hovořil také o stavbě nové námořní základny. Severní Korea už delší dobu buduje rozsáhlé zařízení na východním pobřeží, kde mají kotvit nové ponorky a torpédoborce o výtlaku pěti tisíc tun.
KLDR se v posledních měsících intenzivně věnuje modernizaci armády. Kim v minulém týdnu navštívil také továrny vyrábějící raketové odpalovače, samohybné houfnice ráže 155 milimetrů a tanky. Vůdce vyzdvihl tempo výroby nových zbraní a uvedl, že část dělostřeleckých systémů bude ještě letos rozmístěna u hranic s Jižní Koreou.
Severokorejská média tvrdí, že nové houfnice mají dostřel až 60 kilometrů a používají vylepšenou munici. Zveřejněné fotografie ukázaly i nové pásové odpalovací systémy pro střely s plochou dráhou letu a modernizované tanky. Kim zároveň označil za naléhavý úkol co nejrychlejší modernizaci zbrojních továren.