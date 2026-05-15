Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

KLDR konečně nasadí „prokletý“ torpédoborec, Kim na něj zavítal i s dcerou

Autor:
  12:54
Severokorejský vůdce Kim Čong-un počátkem května po čase opět navštívil torpédoborec Čche Hjon, aby sledoval jeho první delší plavbu a bojové testy. Na inspekci dorazil i se svou dcerou. Pchjongjang oznámil, že moderní válečná loď schopná nést jaderné zbraně vstoupí do služby už v polovině června.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje torpédoborec během zkoušek bojové...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje torpédoborec během zkoušek bojové připravenosti. (7. května 2026) | foto: KCNAReuters

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera večeří s námořníky na...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil torpédoborec Čche Hjon u západního...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera kontrolují torpédoborec Čche...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje torpédoborec Čche Hjon během...
112 fotografií

Kim navštívil velitelské centrum lodi, místnost pro řízení zbraní nebo bojová stanoviště posádky. Torpédoborec během testu urazil 120 námořních mil v oblasti Žlutého moře. Vůdce po skončení zkoušek prohlásil, že bojové schopnosti plavidla splňují požadované parametry.

Pchjongjang tvrdí, že jde o první loď nové generace této velikosti. Armáda ji spustila na vodu už v dubnu 2025, přičemž se převrátila. Od té doby procházela úpravami a sérií zkoušek v loděnici Nampho na západním pobřeží země. KLDR nyní poprvé zveřejnila záběry, na nichž loď pluje na otevřeném moři.

Pokud Kima zabijí, udeříme atomovkami. KLDR kvůli útoku na Írán mění ústavu

Podle severokorejských médií bude loď zařazena do služby v polovině června. „Událost, která zřejmě uvede Soul a Washington do stavu nejvyšší pohotovosti,“ soudí portál NK News.

Torpédoborec má být vybaven balistickými i střelami s plochou dráhou letu schopnými nést jaderné hlavice.

Kim během inspekce hovořil také o stavbě nové námořní základny. Severní Korea už delší dobu buduje rozsáhlé zařízení na východním pobřeží, kde mají kotvit nové ponorky a torpédoborce o výtlaku pěti tisíc tun.

Kim vyrazil na prohlídku torpédoborce, který se při spouštění potupně převrátil

KLDR se v posledních měsících intenzivně věnuje modernizaci armády. Kim v minulém týdnu navštívil také továrny vyrábějící raketové odpalovače, samohybné houfnice ráže 155 milimetrů a tanky. Vůdce vyzdvihl tempo výroby nových zbraní a uvedl, že část dělostřeleckých systémů bude ještě letos rozmístěna u hranic s Jižní Koreou.

Severokorejská média tvrdí, že nové houfnice mají dostřel až 60 kilometrů a používají vylepšenou munici. Zveřejněné fotografie ukázaly i nové pásové odpalovací systémy pro střely s plochou dráhou letu a modernizované tanky. Kim zároveň označil za naléhavý úkol co nejrychlejší modernizaci zbrojních továren.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  10:58,  aktualizováno  12:55

KLDR konečně nasadí „prokletý“ torpédoborec, Kim na něj zavítal i s dcerou

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje torpédoborec během zkoušek bojové...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un počátkem května po čase opět navštívil torpédoborec Čche Hjon, aby sledoval jeho první delší plavbu a bojové testy. Na inspekci dorazil i se svou dcerou. Pchjongjang...

15. května 2026  12:54

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Sledujeme online
Ukrajinci zaútočili na ruskou Rjazaň. (15. května 2026)

Počet zabitých při ukrajinském útoku na ruskou Rjazaňskou oblast vzrostl na čtyři, je mezi i nimi dítě, uvedl gubernátor regionu Pavel Malkov. Dříve informoval o třech zabitých a 12 zraněných včetně...

15. května 2026  8:50,  aktualizováno  12:35

U dánských břehů leží mrtvá velryba. Může jít o slavného Timmyho

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním...

15. května 2026  8:28,  aktualizováno  12:32

Stíhačka na D1. Slováci převáželi po dálnici letoun F-16, doprava stála

Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky...

Noční provoz na dálnici D1 v Bratislavě zpestřil mimořádný náklad. Z výstaviště Incheba, kde ve čtvrtek skončil veletrh obranné a bezpečnostní techniky, se na letiště přesouvala slovenská stíhačka...

15. května 2026  12:27

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico slaví „druhé narozeniny“, pochlubil se formou

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert Fico do města Handlová, kde na něj v roce 2024 několikrát vystřelil útočník. Ještě před naplánovanou tiskovou konferencí...

15. května 2026  12:19

Opozice hrozí ústavní žalobou kvůli reformě rozpočtů. Nemáte témata, reaguje Schillerová

Přímý přenos
Schůze Sněmovny má mimo jiné projednat novelu o státní sociální podpoře. Na...

V pátek pokračuje mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na programu je hlasování o novele rozpočtových pravidel, kterou prosazuje vláda v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a jež...

15. května 2026,  aktualizováno  12:12

Česko podpořilo vznik tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině

V Moldavsku se 34 členských států Rady Evropy, Evropská unie, Austrálie a...

36 zemí včetně Česka se připojí k Zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení po schůzi v moldavském Kišiněvě. Česká republika se pro...

15. května 2026  12:11

Sbohem, sbohem! Trump ukončil návštěvu Číny, mluví o fantastických dohodách

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Prezidentský speciál Air Force One s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Trump během první návštěvy americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let jednal...

15. května 2026  6:54,  aktualizováno  12:07

Hledá se James Bond. Amazon udělal další krok k výběru nového agenta 007

James Bond

Kdo bude dalším agentem 007? Tvůrci příští bondovky si k pátrání po budoucím představiteli Jamese Bonda, který naváže na éru Daniela Craiga, přizvali na pomoc jednu z nejuznávanějších castingových...

15. května 2026  11:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Modelka Barbara Palvinová a Dylan Sprouse čekají první dítě, zazářili v Cannes

Modelka Barbara Palvinová v plavkové módní kampani

Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) prožívají jedno z nejšťastnějších období svého života. Manželé oznámili, že čekají své první dítě. Těhotenské bříško...

15. května 2026  11:30

V kladenských pekárnách hořelo. Požár způsobil škodu za 100 milionů

ilustrační snímek

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. V ulici U Kožovy hory sídlí belgická pekárenská společnost La Lorraine.

15. května 2026  8:32,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.