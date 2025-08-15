Zpěvák Kremlu Šaman vystoupí v KLDR. Kim básnil o nekonečné moci

Zpěvák přistál v Pchjongjangu s ruskou delegací vedenou náměstkem ministra kultury Andrejem Mališevem. Součástí delegace je i soubor „Rudá hvězda“ ruských raketových sil či pěvecký a taneční soubor výsadkových sil, uvádí severokorejská agentura KCNA.
Není to první Šamanova návštěva uzavřené země. KLDR navštívil spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem již loni, v Pchjongjangu i vystoupil na zdejším stadionu.
Šaman, vlastním jménem Jaroslav Dronov, se po roce 2022 stal senzací ruské hudební scény a oblíbencem Kremlu, který jej využívá k získání podpory mladých lidí. Ve svých textech zpívá o vlastenectví a ruské krvi. Jeho nejznámější píseň „Jsem Rus“ se po svém vydání okamžitě stala neoficiální hymnou ruských ultranacionalistů. Jeho koncerty v Rusku lákají i některé Čechy.
|
Putin si telefonoval s Kimem, hovořili o válce na Ukrajině i vzájemných vztazích
Vztahy mezi KLDR a Ruskem se po vypuknutí války na Ukrajině prohloubily. Ruští představitelé KLDR často navštěvují. Severokorejský vůdce Kim Čong-un poskytl Rusku munici, poslal mu i více než 10 tisíc vojáků, aby pomohli vyhnat ukrajinské vojáky z ruské Kurské oblasti.
Putin k příležitosti historického výročí poslal vůdci KLDR dopis, v němž mu poděkoval za „heroické nasazení“ severokorejských vojáků v Kurské oblasti. Šéf Kremlu též zdůraznil vzájemné vazby mezi oběma zeměmi. Dopis přinesl vůdci KLDR předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin.
|
Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy
Kim v projevu vyzdvihl „bezprecedentní spojenectví“ Rusko a KLDR. Uvedl, že obě země „tvoří historii“ ve svém boji za světový mír a stabilitu. „Síla z solidarity mezi Severní Koreou a Ruskem, utvářená velkolepými ideami a upřímným přátelstvím, je nekonečná,“ prohlásil. Jihokorejská agentura Jonhap si všímá, že Kim Čong-un se v projevu k ukončení okupace nezmínil o USA ani Jižní Koreji, svých tradičních nepřátelích.
V úterý si Kim volal s Putinem a vyjádřil mu podporu jeho účasti na aljašském summitu, kde se šéf Kremlu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu naznačuje přání obnovit rozhovory se severokorejským vůdcem, a je tudíž možné, že na summitu přijde na přetřes i téma KLDR.