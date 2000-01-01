Sociální sítě baví recesistický kalendář Top Un 2026, který přetvořil severokorejského vůdce Kim Čong-una na spolupilota amerického herce Toma Cruise z legendárního filmu Top Gun. Na obálce se diktátor usmívá v letecké kombinéze a každá stránka roku ho ukazuje v jiné absurdní scéně.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Každý měsíc představuje Kima jako hvězdu – v jeho typickém šedém kabátě nebo slunečních brýlích.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kalendář Kima vykresluje jako zdatného pilota obklopeného stihačkami a obdivovateli. Jeden ze snímků vůdce ukazuje v naleštěné kožené kombinéze, kterak hledí do objektivu s kamenným výrazem na tváři.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kim je na snímcích v kalendáři povětšinou sám, v některých měsících se ale po jeho boku objeví také Cruise.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kim je na některých obrázcích mnohem hubenější než ve skutečnosti.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kim sedí v pilotní kabině, v letecké kombinéze a slunečních brýlích, přesně jako Cruise ve filmu Top Gun.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Obrázky kontrastují s Kimovým obrazem tvrdého diktátora a ukazují absurdní situace.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Zatímco kalendář nabízí vtipný pohled, skutečné dění na Korejském poloostrově je mnohem vážnější. Režim pokračuje v masivním zbrojení a testech raketových systémů, přičemž místní obyvatelstvo čelí výpadku zemědělské produkce, nedostatku potravin i dopadům mezinárodních sankcí.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Severní Korea se pod Kimovou vládou stále více orientuje na Rusko a Čínu coby své strategické partnery. S Ruskem podepsala loni smlouvu o „komplexním strategickém partnerství“, která zahrnuje společnou obranu a vojenskou podporu.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Mezi KLDR a Ruskem podle analytiků probíhá výměna – Pchjongjang dodává ruským ozbrojeným silám munici, rakety a i vojáky, zatímco Moskva nabízí obilí, vojenské technologie, satelitní data nebo protivzdušnou obranu.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kim Čong‑un je známý svou zálibou v západní kultuře a sportu, zejména v basketbalu. Kromě toho se zajímá také o západní filmy či automobily. Ironií je, že přístup k západní kultuře je pro běžné obyvatele KLDR striktně zakázaný.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Podobné satirické kalendáře vznikly také s motivem dalších světových lídrů. opakovaně se jejich terčem stává ruský prezident Vladimir Putin. V roce 2019 se stal hitem kalendář, který ho zobrazoval při lovu bez trička nebo při pilotování vrtulníku. Šéf Kremlu se objevil také v erotickém kalendáři coby sex symbol.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz