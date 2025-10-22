OBRAZEM: Top Un. Kalendář ukazuje Kima jako pilota ve stylu Toma Cruise

  11:22
Sociální sítě baví recesistický kalendář Top Un 2026, který přetvořil severokorejského vůdce Kim Čong-una na kopilota amerického herce Toma Cruise z legendárního filmu Top Gun. Na obálce se diktátor usmívá v letecké kombinéze a každá stránka roku ho ukazuje v jiné absurdní scéně.
Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Experty uznávaná, při posvícení teta. Pavel a další si připomněli Danu Drábovou

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si dnes večer v pražském Foru Karlín připomínají její přátelé a příznivci. Na akci Dano, děkujem! – Drábová párty...

23. října 2025  13:27,  aktualizováno  20:51

Ruské letouny narušily vzdušný prostor Litvy. Vzlétly typhoony

Litevský vzdušný prostor na 18 vteřin narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise...

23. října 2025  20:27

Francouzská vláda chce zmrazit penze, aby mohla odložit důchodovou reformu

Francouzská vláda premiéra Sébastiena Lecornua činila další krok k odkladu kontroverzní důchodové reformy, výpadek peněz chce ale nahradit mimo jiné zmrazením penzí, což v zemi vyvolalo kritiku....

23. října 2025  20:08

Kdo všechno dál přispívá Putinovi. Cestou k míru je konec nákupů ruské ropy a plynu

Přesnými zásahy ruských rafinerií a další energetické infrastruktury způsobují Ukrajinci Kremlu čím dál citelnější rány. K zastavení ruské války to ale samo o sobě nestačí. Aby byl Vladimir Putin...

23. října 2025

Káva a párek ano, benzin ne. MOL otevřel v Praze první občerstvení mimo pumpu

Kávu a párek v rohlíku, které znají z čerpacích stanic, si teď mohou zákazníci dopřát i v centru Prahy. Řetězec MOL totiž otevřel svůj první samostatný Fresh Corner, a to v Lindtově pasáži. Teplé...

23. října 2025

Nejlepší pálenkou je Zlatá Višňovice od Svacha. Titul se stěhoval do jižních Čech

Ve čtvrtém ročníku degustační soutěže Pálenka roku letos poprvé nezvítězila středočeská palírna Radlík, absolutním vítězem koštu se stala Zlatá Višňovice z Destilérky Svach. Radlík ale obhájil titul...

23. října 2025

Východní křídlo Bílého domu půjde kvůli tančírně celé k zemi, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve přitom tvrdil, že sál stávající budovu...

23. října 2025  12:27,  aktualizováno  19:47

Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

23. října 2025  19:02

Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky

Ruský prezident Vladimir Putin nové americké protiruské sankce označil za čin, který vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy neposiluje. Považuje je za „nikoli přátelský“ krok. Vliv na ruskou ekonomiku...

23. října 2025  18:26

V Nehvizdech dohasili průmyslové haly. Příčinu požáru zachytily kamery

Požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy je uhašený. Ve čtvrtek večer hasiči oznámili, že požářiště předali majiteli objektu a nařídili čtyřiadvacetihodinovou dohlídku. Rozsáhlý požár objekt...

23. října 2025  7:43,  aktualizováno  18:23

Hotovo už za dva dny. Češi se složili na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Iniciativa Dárek pro Putina za necelých 48 hodin shromáždila peníze potřebné na raketu s plochou drahou letu Flamingo pro ukrajinskou armádu. Sbírku na raketu pojmenovanou DANA 1 po nedávno zesnulé...

23. října 2025  18:03

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Šéf Motoristů opět podpořil Turka

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že jeho hnutí už představilo Andreji Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. „Za nás máme hotovo, naše odborníky...

23. října 2025  5:48,  aktualizováno  17:30

