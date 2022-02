Kim sešel při plnění snů lidu, bědují v novém dokumentu o pohublém vůdci

„Svým bojem se sněhem, deštěm a větrem nám vůdce ukázal svou otcovskou stránku. Ujal se osudu národa a lidu, jako by šlo o jeho vlastní děti,“ líčí srdceryvně dokument s názvem Rok velkého vítězství 2021.

Severokorejská státní televize film velebící vůdce připravuje každoročně. Ten letošní má 110 minut a Kima zachytil například při bujaré jízdě na bílém koni, při relaxaci na pláži nebo během testu nových zbraní.

„Vůdce projevil svou mateřskou stránku tím, že velmi trpěl a zcela zasvětil své tělo realizaci snů lidí. Jeho tělo zcela zchátralo,“ říká vážným tónem vypravěč, zatímco Kim na záběrech opatrně sestupuje po kluzkých dřevěných schodech a kolem jeho těla vlaje volná bílá košile.

Vypravěč divákům také připomněl řadu úspěchů, o které se Kim v minulém roce zasloužil, včetně vývoje raket, konstrukce nových bytů či boje proti pandemii koronaviru. O tom, že KLDR čelí nedostatku potravin v důsledku uzavření hranic, mezinárodních sankcí, sucha či záplav, nepadlo ani slovo.

V dokumentu se objevila i místa, která KLDR v televizi běžně neukazuje. Patří k nim například nový osmdesátipatrový mrakodrap či velké bytové čtvrti. Film rovněž nabídl dosud nepublikovaná videa z říjnového obranného veletrhu nebo z nedávných raketových testů.

Kim trpěl předloni těžkou obezitou

Ačkoli se film o Kimově úbytku hmotnosti přímo nezmiňuje, diktátor se zdá být na některých záběrech opět hubenější. Kimův zdravotní stav je dlouhodobě objektem zájmu zahraničních zpravodajců.

Stejně jako on, také jeho otec a dědeček – zakladatel KLDR Kim Ir-sen, byli těžkými kuřáky s nadváhou. Oba zemřeli na infarkt. „Pokud by Kim nemohl vykonávat úřad nebo by zemřel, mělo by to vážné důsledky pro bezpečnost východní Asie,“ domnívá se list The Times.

Jihokorejská národní zpravodajská služba v roce 2020 uvedla, že Kim podle jejích odhadů váží asi 140 kilogramů. Při nástupu k moci v roce 2011 podle ní vážil asi 90 kilogramů. Při výšce 170 centimetrů tak trpěl těžkou obezitou, s níž souvisí vyšší riziko srdečních chorob či mrtvice.

Loni se ale po několikaměsíční nepřítomnosti v médiích vrátil na veřejnost viditelně hubenější. Média si kromě jeho pohublého obličeje všímala i utaženého řemínku na jeho švýcarských hodinkách za čtvrt milionu korun.

Fotografie pohublého vůdce následně komentovala i severokorejská televize. „Bolelo nás srdce, když jsme viděli generálního tajemníka tak hubeného. Všemu lidu se přirozeně draly slzy do očí,“ uvedla.

Navzdory spekulacím neexistují žádné důkazy o tom, že by měl Kim vážné zdravotní potíže. Státní média Kimova zesnulého otce Kim Čong-ila často zobrazovala jako muže vyčerpaného tvrdou prací a podle analytiků je tak možné, že se téma kvůli současnému nedostatku potravin rozhodla oživit.

Veřejnost spatřila po dvou letech Kimovu tetu

Státní televize tento týden nabídla divákům vedle dokumentu také nové záběry vůdcovy chotě Ri Sol-ču, která se na veřejnosti objevila po pěti měsících u příležitosti oslav čínského Nového roku. Kimova žena a jeho teta Kim Kjong-hi, kterou veřejnost spatřila znovu po dvou letech, v úterý sledovaly umělecké vystoupení v divadle v hlavním městě Pchjongjangu.

Návštěvníci koncertu přivítali pár hlasitým voláním. Na televizních záběrech má vůdcova žena na sobě červenočerný tradiční korejský kroj. Dvojice si na pódiu potřásla rukou s umělci a vyfotila se s nimi.

Ri Sol-ču se na veřejnosti objevila naposledy 9. září se svým mužem při návštěvě mauzolea, kde je uložené balzamované tělo jeho otce i děda.

Vůdcova teta a sestra bývalého vůdce Kim Čong-ila z veřejného prostoru zmizela poté, co nechal Kim v roce 2013 za velezradu popravit jejího muže Čang Song-tcheka, který byl ve své době druhým nejmocnějším mužem Severní Koreje. Kim Kjong-hi se znovu na veřejnosti objevila až po šesti letech v roce 2019 při oslavách čínského Nového roku.