Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do Číny na vojenskou přehlídku i se svou dcerou Kim Ču-e. Tu přivítali vysoce postavení čínští činitelé jako severokorejské „číslo dva“. Podle analytiků to naznačuje, že Kim si svou dceru připravuje jako nástupce.
Tajemník Ústředního sekretariátu Komunistické strany Číny Cchaj Čchi vítá severokorejského lídra Kim Čong-una a jeho dceru Kim Ču-e na pekingském nádrží, kam diktátor dorazil na vojenskou přehlídku k 80. výročí konce druhé světové války. (2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Vládce KLDR do Pekingu přijel svým obrněným vlakem. Na nádraží na něj čekal tajemník Ústředního sekretariátu Komunistické strany Číny Cchaj Čchi či čínský ministr zahraničí Wang I, kteří přivítali i jeho dceru. Ta následně na přehlídce už nebyla vidět.

Pro Kim Ču-e jde o první veřejně známou cestu za hranice KLDR. Podle analytiků její přijetí na pekingském nádraží naznačuje, že severokorejský diplomatický protokol ji považuje za číslo dvě v hierarchii hned za Kim Čong-unem.

„Zachází s ní jako s dvojkou Severní Koreje nejen doma, ale i v zahraničí,“ uvedl Čchong Song-čang, expert na Severní Koreu ze soulského Sejong Institute. „Tím, že ji vzal do Číny, Kim Čong-un vysílá světu jasný signál, že se stane jeho nástupkyní.“

Kim v Pekingu objímal Putina. Pomůžeme vám, jak to půjde, jako bratři, slíbil

Čchong se domnívá, že severokorejský vůdce využil příležitosti, aby poskytl své dceři diplomatický debut na mezinárodní scéně. Podle něj ji Kim Čong-un hodlá trénovat v mezinárodní politice již od mládí.

Jang Mu-džin, bývalý prezident Univerzity severokorejských studií se sídlem v Soulu, podotýká, že dívka prošla rituálem „představování se“ čínskému vedení. Čína je nejvýznamnějším mezinárodním partnerem KLDR.

Kim Čong-un už představil Kim Ču-e ruskému velvyslanci, stejně jako ruským činitelům, kteří navštívili KLDR. O její sílící roli v Severní Koreji svědčí i to, že prakticky nahradila svou matku, první dámu Ri Sol-ču, na veřejných akcí a objevuje se místo ní.

Kim dorazil do Pekingu, na jeho vlaku vlála severokorejská vlajka

O samotné dívce toho moc známo není. Předpokládá se, že jí je dvanáct či třináct let, i její jméno je spekulace. Svého otce doprovází na otevírání turistických letovisek i na inspekce armády, vojenská cvičení a testy balistických raket.

Zda ale skutečně Kim Čong-una nahradí ve funkci vládce KLDR, není zcela jisté. KLDR je vysoce patriarchální kultura a žena doposud v jejím čele nestála.

