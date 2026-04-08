Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři

  6:26
Severní Korea odpálila v úterý a ve středu několik blíže nespecifikovaných balistických střel směrem k Japonskému moři, uvedla jihokorejská armáda. O jaký typ střel šlo, nyní analyzují jihokorejské a americké zpravodajské služby.
ilustrační snímek

Tato série odpalů následovala poté, co Soul v pondělí vyjádřil lítost nad lednovým narušením vzdušného prostoru KLDR civilními drony.

Jihokorejský prezident I Če-mjong označil incident za nezodpovědnost, což sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, Kim Jo-čong, kvitovala jako moudré chování. „Naše vláda to ocenila jako šťastné a moudré chování,“ uvedla v pondělí, což představitelé Soulu vnímali jako pokrok ve vzájemných vztazích.

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron

V úterý však podle agentury AP vysoce postavený činitel severokorejského ministerstva zahraničí označil jižního souseda za stát, který je vůči KLDR nejvíce nepřátelský, a dodal, že pokud Jižní Korea považuje předchozí odpověď Kim Jo-čong za projev přátelství, je naivní.

Severní Korea se od roku 2019, kdy zkrachovala diplomatická jednání Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, odmítá vrátit k rozhovorům se Soulem i Washingtonem a pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu. Na únorovém sjezdu vládnoucí Strany práce navíc Kim Čong-un pohrozil zničením Jižní Koreje, pokud bude jeho země vyprovokována.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Americká novinářka, kterou unesli v Iráku, byla propuštěna, oznámil Rubio

Americká novinářka Shelly Kittlesonová.

Americká novinářka Shelly Kittlesonová, kterou unesli v Bagdádu členové proíránské milice Katáib Hizballáh, je podle ministra zahraničí Marca Rubia na svobodě. Žena byla unesena minulé úterý na rušné...

8. dubna 2026  7:02

Na střeše radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech vypukl požár

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Několik jednotek hasičů od rána zasahuje u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě města. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje,...

8. dubna 2026  6:41

Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři

Mezikontinentální balistická raketa při odpalovacím cvičení na mezinárodním...

Severní Korea odpálila v úterý a ve středu několik blíže nespecifikovaných balistických střel směrem k Japonskému moři, uvedla jihokorejská armáda. O jaký typ střel šlo, nyní analyzují jihokorejské a...

8. dubna 2026  6:26

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  6:11

Trump: Příměří s Íránem je naprosté vítězství pro Spojené státy

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump označil dohodu s Íránem o 14denním příměří za „naprosté vítězství“ pro USA, uvedl, že o íránský obohacený uran bude „dokonale postaráno“, a zároveň vyjádřil...

8. dubna 2026  5:11,  aktualizováno  5:35

Trump souhlasil s dvoutýdenní pauzou úderů na Írán, chce otevření Hormuzu

Ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump podle AFP oznámil, že na dva týdny souhlasil s přerušením úderů na Írán a je připraven na příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv, přičemž zároveň uvedl, že...

8. dubna 2026,  aktualizováno  1:30

Írán a USA se spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v regionu

Ilustrační snímek

Pákistánský premiér Šaríf podle agentury Reuters uvedl, že Írán, USA a jejich spojenci se dohodli na okamžitém příměří v celém regionu včetně Libanonu.

8. dubna 2026  1:17

Operace hluboko v týlu nepřítele. Jak si Američané postavili tajné letiště v Íránu

Premium
Na nepřátelském území. Na místě vznikne jednorázové letiště, přistanou na něm...

Íránci se asi divili, když zjistili, že přímo u nich v obýváku si Američané postavili letiště jako někde na louce v Nebrasce. Ale tohle letiště nemuseli ani stavět. Už tam bylo. Opuštěné a možná i...

8. dubna 2026

Rostoucí dluh i slábnoucí růst. Slovensku hrozí řecký scénář, varují experti

Premium
Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenská ekonomika se trápí. V loňském roce vzrostlo tamní HDP jen o 0,8 procenta a letos by to mohlo být ještě slabší. Podle predikce Národní banky Slovenska by měl růst HDP v roce 2026 dosáhnout...

8. dubna 2026

Policie se chystá na válečné veterány z Ukrajiny. Chce předejít násilným zločinům

Premium
ilustrační snímek

Česká policie připravuje s polskými a německými kolegy rozbor bezpečnostních rizik, která by mohla nastat po ukončení války na Ukrajině. Analýzu chtějí mít země hotovou do poloviny roku.

8. dubna 2026

Pákistán žádá Trumpa o delší ultimátum pro Írán, u Hormuzu zní výbuchy a sirény

Sledujeme online
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří se Spojenými státy hodnotí pozitivně, řekl nejmenovaný vysoký íránský činitel. Napětí mezi Íránem a USA ale neslábne, v Kuvajtu i Bahrajnu v úterý večer...

7. dubna 2026  22:34

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Papež Lev XIV. mluví s novináři o napětí na Blízkém východě. (7. dubna 2026)

Papež Lev XIV. v nezvykle ostrém vyjádření označil výhrůžky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení celé íránské civilizace za zcela nepřijatelné. Rovněž připomněl, že útoky na...

7. dubna 2026  21:44

