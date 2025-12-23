Kim otevřel nové horské středisko, v pokojích vyzkoušel tvrdost matrací

„Vůdce si prohlédl hotelové pokoje, útulné odpočinkové prostory i stravovací zařízení a označil areál za atraktivní horské turistické a rekreační středisko pro lid,“ konstatovala v úterý státní agentura KCNA. Kim podle ní na dokončení nového komplexu osobně dohlížel.
Do střediska ho doprovodila dcera Ču-ae, kterou analytici považují za pravděpodobnou dědičku moci. Dvojice se společně prošla po hotelových budovách. KCNA zdůraznila, že Kim při prohlídce pokojů rovněž osobně testoval tvrdost postelí, aby ověřil úroveň komfortu.
„Resort představuje jasný důkaz stále rostoucích ideálů našeho lidu a rozvojového potenciálu našeho státu,“ uvedl Kim. Samdžijon podle něj ztělesňuje „inovativní a vysoce civilizované město reprezentující turistickou kulturu země“.
Nové zařízení podle KCNA dokazuje, že Severokorejci patří k „nejdůstojnějším“ lidem na světě a „nemají co závidět“. O cenách pro běžné obyvatele se ale nezmínila, přestože analytici uvádějí, že průměrný dělník vydělává jen několik dolarů měsíčně.
Odborníci se podle agentury AFP shodují, že resort cílí spíše na zahraniční návštěvníky než na domácí turisty. Podle jihokorejských analytiků může areál sloužit k organizovaným skupinovým zájezdům ze sousedních zemí.
|
Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, těstoviny či pivo
Samdžijon má v severokorejské propagandě silný symbolický význam díky blízkosti hory Pektusan, kde se podle oficiální verze narodil Kimův otec Kim Čong-il. Historici se přitom vesměs shodují, že se ve skutečnosti narodil v Sovětském svazu.
Otevření resortu zapadá do širší série inspekcí nových továren před očekávaným sjezdem vládnoucí strany v roce 2026, který má stanovit další ekonomické plány.