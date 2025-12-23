Kim otevřel nové horské středisko, v pokojích vyzkoušel tvrdost matrací

Autor:
  11:47
Vůdce KLDR Kim Čong-un o víkendu otevřel luxusní horské středisko v Samdžijonu na severu země. Na inspekci hotelů ho doprovodila jeho dcera Ču-ae. Spolu si prohlédli vířivky, restaurace nebo lázně. Diktátor také osobně vyzkoušel tvrdost matrací. Státní média projekt líčí jako symbol prosperity a snahy rozvíjet cestovní ruch v zemi.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera stojí u recepce při slavnostním...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera stojí u recepce při slavnostním otevření hotelů v turistickém letovisku ve městě Samdžijon. (20. prosince 2025) | foto: KCNAReuters

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera si prohlížejí hotelové pokoje v...
Severokorejský diktátor navštívil luxusní horský resort, sáhl si na postel i do...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera při slavnostním otevření hotelů v...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v regionech několik továren. (prosinec...
38 fotografií

„Vůdce si prohlédl hotelové pokoje, útulné odpočinkové prostory i stravovací zařízení a označil areál za atraktivní horské turistické a rekreační středisko pro lid,“ konstatovala v úterý státní agentura KCNA. Kim podle ní na dokončení nového komplexu osobně dohlížel.

Do střediska ho doprovodila dcera Ču-ae, kterou analytici považují za pravděpodobnou dědičku moci. Dvojice se společně prošla po hotelových budovách. KCNA zdůraznila, že Kim při prohlídce pokojů rovněž osobně testoval tvrdost postelí, aby ověřil úroveň komfortu.

„Resort představuje jasný důkaz stále rostoucích ideálů našeho lidu a rozvojového potenciálu našeho státu,“ uvedl Kim. Samdžijon podle něj ztělesňuje „inovativní a vysoce civilizované město reprezentující turistickou kulturu země“.

Nové zařízení podle KCNA dokazuje, že Severokorejci patří k „nejdůstojnějším“ lidem na světě a „nemají co závidět“. O cenách pro běžné obyvatele se ale nezmínila, přestože analytici uvádějí, že průměrný dělník vydělává jen několik dolarů měsíčně.

Odborníci se podle agentury AFP shodují, že resort cílí spíše na zahraniční návštěvníky než na domácí turisty. Podle jihokorejských analytiků může areál sloužit k organizovaným skupinovým zájezdům ze sousedních zemí.

Kim otvíral továrny. Ochutnal sójovou omáčku, těstoviny či pivo

Samdžijon má v severokorejské propagandě silný symbolický význam díky blízkosti hory Pektusan, kde se podle oficiální verze narodil Kimův otec Kim Čong-il. Historici se přitom vesměs shodují, že se ve skutečnosti narodil v Sovětském svazu.

Otevření resortu zapadá do širší série inspekcí nových továren před očekávaným sjezdem vládnoucí strany v roce 2026, který má stanovit další ekonomické plány.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Putin odvolal z funkce ruského velvyslance v Česku Zmejevského

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij dorazil na schůzku s prezidentem Milošem...

Putin z postu ruského velvyslance v Česku odvolal Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016, informovala agentura TASS. Velvyslankyní jmenoval Annu Ponomarjovovou.

23. prosince 2025  12:31

Macinka se setká s Turkem a Babišem. Vyjádření Hradu ho zarazilo

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Šéf Motoristů Petr Macinka se s premiérem i Filipem Turkem setká do novoročního oběda Andreje Babiše s prezidentem. Některé pasáže vyjádření Hradu k Turkovi ho zarazily. „Nepřijde mi to jako...

23. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:29

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Macinka ocenil bývalou velvyslankyni Evu Filipi za přínos české diplomacii

Jak je možné, že se islamistům v Sýrii podařilo tak nečekaně a rychle svrhnout...

Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý v Černínském paláci udělil medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Resort tím podle Macinky ocenil její...

23. prosince 2025  11:59

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Chlapec z Brněnska se letos podruhé narodil. Přes jizvy od popálenin opět tancuje

Antonín Hájek. (prosinec 2025)

Letos v létě oslavil Antonín Hájek ze Zbýšova na Brněnsku své dvanácté narozeniny, zanedlouho to ale bude rok od okamžiku, co se vlastně podruhé narodil. Redakce iDNES.cz rekapituluje jeho roční...

23. prosince 2025  11:47

Kim otevřel nové horské středisko, v pokojích vyzkoušel tvrdost matrací

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera stojí u recepce při slavnostním...

Vůdce KLDR Kim Čong-un o víkendu otevřel luxusní horské středisko v Samdžijonu na severu země. Na inspekci hotelů ho doprovodila jeho dcera Ču-ae. Spolu si prohlédli vířivky, restaurace nebo lázně....

23. prosince 2025  11:47

Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku

Prostřelené okno v domě, kde se stala vražda.

Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich osmnáctiletou dceru a jejího o 11 let staršího přítele. Matku podle kriminalistů zastřelila a otce...

23. prosince 2025  11:01,  aktualizováno  11:27

Do krytů. Rusové opět udeřili raketami a drony. Polsko aktivovalo stíhačky

Následky ruského útoku v Kyjevské oblasti (23. prosince 2025)

Rusko v noci na úterý opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí, informovalo ukrajinské ministerstvo...

23. prosince 2025  8:07,  aktualizováno  11:08

Na Šumavě napadne až 20 centimetrů sněhu, východ ČR zasáhne silný vítr

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Ve středu může v Pošumaví a na Šumavě napadnout pět až 20 centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr. Uvedl to...

23. prosince 2025  11:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:05

Obrovská díra pohltila lodě na vodním kanále, hasiči zachránili 15 lidí

Na kanálu Llangollen v Shropshire se propadla část náspu, do díry spadly lodě a...

Na kanálu Llangollen ve Whitchurch v britském hrabství Shropshire došlo k mimořádné události, když se na úseku vodní cesty otevřela obrovská díra. Několik lodí se propadlo, jiné uvízly na okraji...

23. prosince 2025  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.