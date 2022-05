Radši nechat lidi umřít než přijmout pomoc. KLDR míří ke covidové katastrofě

KLDR za středu zaznamenala dalších 262 tisíc lidí vykazujících příznaky nemoci, například horečku. Není ale jasné, u kolika lidí se nákaza potvrdila i testem, neboť diagnostické kapacity severokorejského zdravotnictví jsou velmi omezené. Podle místních úřadů nemoci dosud podlehlo 63 lidí.

„Vypadá to opravdu špatně. Čelí nekontrolovatelnému šíření omikronu bez ochrany vakcínami, bez imunity v populaci a bez přístupu k většině léků, které se k léčbě covidu-19 používají jinde,“ řekl listu The Guardian odborník na Koreu Owen Miller z Londýnské univerzity.

Izolovaná země poprvé přiznala přítomnost covidu v minulém týdnu s tím, že první ohniska zaznamenala v druhé polovině dubna. Zdravotní experti předpokládají, že režim dosud nenaočkoval nikoho z 26 milionů obyvatel.

Severokorejské zdravotnictví patří k těm nejhorším na světě. Trpí nedostatkem léčiv, zdravotnického materiálu či přístrojů. Rozsáhlá podvýživa navíc způsobila, že lidé jsou tu náchylnější k nemocem.

„Léky jakéhokoli druhu jsou v zemi vzácné. Severokorejci čelí jedinečně akutní katastrofě,“ uvedla Lina Joon z organizace Human Rights Watch.

KLDR již dříve odmítla vakcíny proti covidu-19 ze zahraničí či očkovacího programu Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle Millera existuje důvod k obavám, že vůdce Kim Čong-un může být ochoten připustit velký počet případů a úmrtí, aby se vyhnul otevření své země mezinárodní kontrole.

Po prvních informacích o výskytu covidu-19 zemi nabídly pomoc Jižní Korea či Čína. Odpověď zatím nedostaly.

„Jsem si jist, že Severokorejci budou stále velmi opatrní při přijímání velké mezinárodní pomoci. V 90. letech v KLDR působilo několik různých humanitárních agentur a vedení země to považovalo za ponižující a potenciálně destabilizující,“ řekl Miller s tím, že pokud se režim nakonec rozhodne lékařskou pomoc přijmout, obrátí se zřejmě na Čínu.

Pomoci má větší ostražitost a elixír života

Severokorejská propagandistická mašinerie líčí virus jako nepřítele, kterého lze porazit uzávěrami, karanténami či větší ostražitostí. Státní tisková agentura KCNA v předchozích dnech informovala o dodávkách blíže nespecifikovaných léků, včetně „elixíru života“, do lékáren.

Vedení země také vyzvalo k nošení roušek či sociálnímu distancování a nasadilo 1,4 milionu lidí ke kontrole toho, zda obyvatelé nevykazují příznaky.

Úroveň testování je podle zdravotních expertů v zemi daleko pod úrovní, která je nezbytná k rychlé identifikaci případů a izolaci pacientů. KLDR podle WHO provedla od začátku pandemie jen 64 200 testů, což je v porovnání se 172 miliony v sousední Jižní Koreji žalostně málo.

Ačkoli varianta omikron způsobila v zemích s vysokou proočkovaností a řádnými lékařskými službami výrazně méně úmrtí a vážných případů než předchozí mutace, tento vzorec se podle expertů nebude v KLDR opakovat.

„Severní Korea má mnoho zranitelných obyvatel se slabou imunitou. Bez naléhavé mezinárodní pomoci může skončit s nejhorším počtem úmrtí a nakažených pandemií na světě vzhledem k velikosti populace,“ varoval lékař Kim Sin-gon, jenž působí na Univerzitě v Soulu.

„V Jižní Koreji dosáhla úmrtnost na omikron 0,1 procenta, ale v Severní Koreji to bude výrazně více, možná až jedno procento. V tuto chvíli je však obtížné to přesně odhadnout,“ uvedl Jung Jä-hun, profesor preventivní medicíny na jihokorejské Gačonské univerzitě.

Lidé dál chodí do továren

Kim ve středu na stranickém zasedání kritizoval nevyspělost státních struktur a jejich neschopnost se s pandemií vypořádat. Vyzval k dalšímu zpřísnění opatření a větší snaze zajistit zásobování základním zbožím.

Podle severokorejského vůdce ale země musí dodržet i své hospodářské cíle. Státní média zveřejnila záběry velkého počtu shromážděných zaměstnanců v závodech, zemědělských podnicích či v dolech.

„Lidé stále chodí do práce, trhy zůstávají otevřené. Není zákaz vycházení, nařídili nám nosit dvě roušky,“ serveru Asia Press člen vládnoucí strany z provincie Severní Hamgjong. Server získává informace od lidí vybavených pašovanými čínskými mobilními telefony.

„Lidé normálně chodí do továren a na svá pracoviště. Úředníci nechtějí práci přerušit. Kontrolují lidi na horečku, když jdou do zaměstnání a z něj,“ dodal muž s tím, že obyvatelé mají větší strach z nemožnosti pracovat než z covidu. „Obávají se, že by bez práce nepřežili,“ uzavřel.