Kim se touží vymanit ze stínu předků, hodlá razit ideologii „kimčongunismu“

O „kimčongunismu“ informovala v minulém týdnu jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS), podle které severokorejská média termín zatím nepoužívají, ale už se o něm mluví ve vládních kruzích.

Úředníci v rámci změn z oficiálních budov v Pchjongjangu odstranili portréty Kimova otce Kim Čong-ila a jeho děda, prvního vůdce KLDR, Kim Ir-Sena. Státní média rovněž o Kimovi nově referují jako o „velkém vůdci“. Toto oslovení bylo přitom dříve vyhrazeno jen Kim Ir-senovi.

Tato změna je v KLDR podle listu The Times bezprecedentní, neboť totální úcta k předkům byla od začátku součástí kultu dynastie Kimů.

„Naznačuje to, že Kim si je měsíc před desátým výročím svého nástupu k moci, jist svou mocí a autoritou,“ líčí pro server NKnews Fjodor Tertickij, odborník na Severní Koreu na Kookminově univerzitě v Soulu.

Kim chce být svým vlastním autokratem

„Signál nemůže být jasnější. Kim čong-unovi se nelíbí určité aspekty systému, jenž vytvořili jeho otec a děd. Zejména ten, který spojuje legitimitu nástupce s úctou k jeho předkům. Současný vůdce chce být svým vlastním autokratem,“ domnívá se Tertickij.

Význam termínu zatím není podle něj zcela jasný. „Spíš než o popis jasně definované politické ideologie, půjde o tvrzení o Kimově velikosti, udatnosti a moudrosti,“ uvedl pro NKnews.

Oficiální státní ideologií Severní Koreje je nyní „čučche“ neboli „soběstačnost“. Autorem termínu je Kim Ir-sen, jenž ho použil v roce 1955.



Jedná se o kombinaci myšlenek maoismu, stalinismu a neokonfucianismu. Ideologie stojí na třech principech - nezávislé politice, ekonomické soběstačnosti a sebeobraně ve vojenské politice.

Doktrína odkazuje na nezávislost země nejen na kapitalistickém Západě, ale také na tehdejším komunistickém bloku. Aplikace myšlenek čučche nicméně zemi postupně uvrhla do hluboké ekonomické krize a způsobila její závislost na státech ochotných ji podporovat.

Kimovi na otci tolik nezáleží, míní expert

Není to poprvé, co má vládce KLDR svůj „ismus“. V 70. letech státní média hovořila o takzvaném „kimilsungismu“ (Kim Ir-senovo jméno zní v korejštině Kim Il-sung) a v 80. let začala ve spojení s jeho nástupcem Kim Čong-ilem zase používat „kimilsungismus-kimčongilismus“.

„Evoluce státní ideologie pod Kim Čong-unem zanechává dojem, že mu na uchování památky svého otce záleží mnohem méně než Kim Čong-ilovi,“ říká Tertickij. Kim se již na jaře jmenoval generálním tajemníkem a zaujal místo „věčně vyhrazené“ pro svého zesnulého otce.

Zatímco Kim Čong-il čekal po smrti svého otce Kim Ir-sena tři léta, než přejal některé z jeho titulů, jeho syn Kim Čong-un se v roce jmenoval vrchním velitelem ani ne čtrnáct dní po jeho úmrtí v prosinci 2011.



Ačkoli v KLDR nadchází s „kimčongunismem“ nová éra, podle Tertického nicméně nelze čekat zásadní posun. „Zřejmě se nebude příliš lišit od ideologií, které má nahradit,“ podotýká Tertickij.



Poté, co dal Kim jméno ideologii, je otázkou, jestli se dočká i své vlastní květiny. „Kimilsungia“ je purpurová orchidej vyšlechtěná roku 1969, „Kimčongilia“ zase begonie, kterou roku 1988 vyšlechtil japonský botanik.