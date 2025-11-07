Jihokorejský generální štáb nezveřejnil k pátečnímu incidentu další podrobnosti. Není tak zatím jasné, o jaký typ balistické zbraně šlo ani jak daleko doletěla.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová novinářům řekla, že střela zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska a že nejsou hlášeny žádné škody na letadlech či lodích.
Americký ministr obrany navštívil demilitarizovanou zónu mezi Korejemi
Severní Korea provedla svůj nejnovější test jen několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth navštívil demilitarizovanou zónu mezi oběma Korejemi a v Soulu se zúčastnil výročního jednání o vojenském spojenectví a obraně Jižní Koreje vůči severokorejskému režimu.
Hegseth při té příležitosti ocenil plány Soulu na navýšení vojenských výdajů tváří v tvář jaderným hrozbám ze strany KLDR a dalším nejistotám v regionu, připomněla agentura AP.