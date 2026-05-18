Připravte se na arcinepřítele. Kim se po patnácti letech sešel s vedením armády

Autor:
  15:43
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s veliteli a zástupci všech složek severokorejské armády. Vyzval k její modernizaci a posílení jižní hranice. Vyzdvihl ideologické ukotvení armády jako recept k porážce jihokorejského „arcinepřítele“. Jeho úsilí se zdá reflektovat zkušenosti nasbírané z válčení v Rusku.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s veliteli všech složek severokorejské armády. (17. květen 2026) | foto: Profimedia.cz

Kim na neděli svolal setkání velících důstojníků divizí a brigád celé armády a setkal se s nimi. Shromáždění se zúčastnil i Ri Jong-gil, náčelník generálního štábu Korejské lidové armády. S důstojníky se vůdce i vyfotil.

Agentura Jonhap odhaduje, že se schůze zúčastnilo 180 až 250 velících armádních činitelů. Šlo tak o největší vojenské shromáždění svého druhu. Agentura připomíná, že severokorejský vůdce se takto s veliteli naposledy setkal po svém nástupu k moci v roce 2011.

Kim podle severokorejské agentury KCNA prohlásil, že velitelé mají historický úkol rozvinout severokorejské ozbrojené síly v nejsilnější na světě. Vůdce KLDR zdůraznil, že je nutné posílit praktický výcvik, aby byl v souladu s měnícími se aspekty moderního válčení.

Prohlásil, že KLDR buduje mocnou armádu, a pokud se splní pětiletý plán, její vojenská připravenost „se neporovnatelně zvýší a dojde k zásadnímu obratu v oblasti odstrašující války“. Zdůraznil též, že projekty na modernizaci armády by měly „definovat koncept operací ve všech sférách“.

Kim upřesnil, že strana se nyní zaměřuje na posílení jednotek na jižní hranici a hodlá přeměnit hraniční linii „na nedobytnou pevnost“.

Severokorejský vůdce zdůraznil, že velící důstojníci celé armády musí i nadále posilovat své „třídní vědomí“ a věnovat zvýšenou pozornost „arcinepříteli“, což je jasná narážka na Jižní Koreu.

Podle Kima severokorejská armáda „musí bránit zemi spíše svou ideologií a vírou než fyzickou silou“. Dodal, že „ideologie a víra jsou jedinečným tajemstvím bojové schopnosti naší armády, která dokáže překonat hranice fyzických sil“. Podle něj musí armáda zůstat věrná tradici překonávání nepřátel prostřednictvím víry v ideologickou revoluci.

Zkušenosti z Ruska

Hong Min, hlavní analytik Korejského institutu pro národní sjednocení, se domnívá, že Kimovy pokyny odrážejí lekce z bojů v ruské Kurské oblasti, kam Pchjongjang vyslal vojáky k podpoře ruské armády proti ukrajinským silám. „Odráží povědomí o drony vedené válce, přesných úderech, elektronickém boji a vícedoménových bojištích, které jsme mohli sledovat ve válce na Ukrajině a v konfliktech na Blízkém východě,“ uvedl.

Podle analytika severokorejské plány také naznačují „vícedoménový operační koncept, který přesahuje zemi, moře a vzduch a zahrnuje podvodní, vesmírnou, elektronickou a kybernetickou doménu“.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení se domnívá, že schůzka Kima s vojenskými představiteli odhaluje režimní potřebu vojenské modernizace a ideologické disciplíny. „Má také sloužit k povzbuzení a motivaci ozbrojených sil,“ uvedl mluvčí ministerstva Jun Min-ho.

Vztahy mezi KLDR a Jižní Koreou jsou velmi napjaté od roku 2023, kdy Kim sousední stát označil za nepřítele a začal poblíž hranic rozmisťovat vojáky, aby tam pokládali miny, stavěli protitankové zátarasy a zpevňovali ploty s ostnatým drátem. Pchjongjang začal Soul označovat za hlavního nepřítele.

Jedním z nejpádnějších důkazů zostřeného nepřátelského postoje KLDR k Jižní Koreji je vymazání části o sjednocení Korejského poloostrova ze severokorejské ústavy, čímž režim dává najevo, že nehodlá usilovat o mírumilovné spojení se sousední zemí.

