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Severní Korea chystá vyslat dalších 10 000 vojáků na Ukrajinu, varuje Zelenskyj

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  6:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií
Severní Korea připravuje vyslání dalších 10 000 vojáků do bojů Ruska proti Ukrajině, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na základě zpravodajských informací. Nyní je v řadách ruské armády 8 000 Severokorejců, dodal. Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022.

Severní Korea je spojencem Ruska a na podporu ruských invazních sil poslala přibližně 14 000 svých vojáků, kteří se zapojili do bojů v ruské Kurské oblasti, kam během války pronikly ukrajinské jednotky a část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili.

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„Probíhají přípravy na vyslání dalších 10 000 vojáků - jsou vybíráni k výcviku a následnému vyslání do Ruska,“ uvedl nyní Zelenskyj. V srpnu ukrajinský lídr psal o tom, že Rusko by chtělo z KLDR celkem získat asi 30 000 až 50 000 vojáků, neuvedl však zdroj svých informací.

Minulý týden Zelenskyj oznámil, že Ukrajina předala dvojici zajatých severokorejských vojáků Jižní Koreji, což Soul označil za vyzrazení utajované informace a požádal o omluvu.

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Jižní Korea patří ke spojencům Ukrajiny a od ruského vpádu do země jí poskytuje humanitární pomoc a další podporu, v souladu se svou politikou neposkytovat zbraně zemím zapojeným v aktivním konfliktu nicméně Kyjevu neposkytla přímou vojenskou pomoc.

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