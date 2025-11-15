Severní Korea prudce omezila dodávky munice Rusku. Docházejí jí zásoby

  16:51
Severní Korea v letošním roce výrazně snížila dodávky dělostřelecké munice Rusku, protože její vlastní zásoby docházejí. Agentuře Reuters to řekl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibyckyj.
Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025) | foto: AP

Podle něj poskytla severokorejská dělostřelecká munice Moskvě v roce 2024 možnost udržet tempo palby. Letos ale podpora z Pchjongjangu výrazně klesla, a to jak v množství, tak v kvalitě dodávaných granátů.

V roce 2023 Severní Korea dodala Rusku zhruba 6,5 milionu dělostřeleckých granátů ze svých skladů, a využila tak příležitosti posílit vztahy s Moskvou po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, uvedl Skibyckyj.

Ukrajinská rozvědka podle něj nezaznamenala žádné zásilky v září letošního roku, v říjnu ale některé pohyby munice opět sledovala. Přibližně polovina dělostřeleckých granátů, které do Ruska přicházejí, je navíc podle Skibyckého v tak špatném technickém stavu, že musejí být odeslány do ruských továren k renovaci, píše server The Kyiv Independent.

Severní Korea mezitím zahájila masovou výrobu malých bojových dronů s kamerami a také větších dronů se středním dosahem. Rozsah výroby ale Skibyckyj neupřesnil. „Učí se a zkoumají zkušenosti z této války, aby mohli rozšířit vlastní produkci na svém území,“ dodal.

Pchjongjang se během ruské invaze stal klíčovým spojencem Moskvy, kromě munice poskytuje i balistické rakety a do bojů posílá tisíce vojáků.

Lídr KLDR Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin podepsali v červnu 2024 Smlouvu o komplexním strategickém partnerství, která zahrnuje i vzájemnou pomoc v případě napadení. Stalo se tak těsně před nasazením severokorejských vojáků v Rusku.

Do konce roku 2024 Severní Korea vyslala na ruské území podle ukrajinských odhadů zhruba 11 až 12 tisíc vojáků, kteří pomáhali zastavit postup ukrajinských sil v Kurské oblasti.

Podle vysoce postaveného západního diplomata, kterého citoval list Kyiv Independent, však tento počet může být ještě vyšší – ukrajinští představitelé odhadují nasazení až 20 až 30 tisíc severokorejských vojáků.

Moskva opakovaně zdůrazňuje přínos severokorejských jednotek ve válce proti Ukrajině a Kim Čong-un se netají tím, že jeho armáda stojí po boku Ruska.

3. září 2025
