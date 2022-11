KLDR tajně posílá Rusku dělostřelecké granáty, uvedl Bílý dům

„V září KLDR veřejně popřela, že by měla v úmyslu poskytnout munici Rusku,“ uvedl Kirby. „Naše informace však naznačují, že KLDR skrytě zásobuje ruskou válku na Ukrajině značným množstvím dělostřeleckých granátů a přitom zamlžuje skutečný cíl zásilek zbraní tím, že se snaží, aby to vypadalo, jako by byly posílány do zemí Blízkého východu nebo severní Afriky.“

„Není to zanedbatelné množství granátů, ale my nevěříme, že jsou v takovém množství, že by se změnily spád války,“ dodal Kirby. Spojené státy podle něho nyní sledují, zda Rusko dodávky přijme.

Americká rozvědka už začátkem září oznámila, že se Rusko podle jejích zjištění snaží koupit od KLDR dělostřelecké granáty a rakety. Severokorejská tisková agentura KCNA to koncem září s odvoláním na nejmenovaného představitele severokorejského ministerstva obrany popřela, přičemž uvedla, že Severní Korea zbraně Rusku neprodala a nemá to v plánu ani v budoucnu.

KLDR patří k několika zemím, které oficiálně uznaly dvě Ruskem vytvořené separatistické republiky na východě Ukrajiny. Kyjev v reakci na to s Pchjongjangem přerušil diplomatické styky.

Podle stanice CNN skutečnost, že se Rusko snaží sehnat dělostřeleckou munici, naznačuje, že se potýká s jejím nedostatkem. Přitom potřebuje dělostřelectvo, aby ubránilo své pozice na okupovaných územích proti ukrajinské protiofenzivě.

Podle USA Rusko usiluje o munici i u Íránu. Ten mu už údajně dodává vražedné drony, Teherán to popírá.