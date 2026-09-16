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Po silničním i poštovní spojení. Rusko dál srůstá s KLDR, prozradilo obsah balíků

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  12:01
Žena vhazuje dopis do poštovní schránky Moskvě. (4. listopadu 2024)

Žena vhazuje dopis do poštovní schránky Moskvě. (4. listopadu 2024) | foto: Kirill Zykov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Vlak Ruské pošty ve městě Čita (18. července 2025)
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Rusko po šesti letech obnovilo pravidelnou poštovní přepravu do Severní Koreje, kterou přerušila koronavirová pandemie. Ruská pošta nyní kromě balíků přijímá také dopisy, pohlednice a tiskoviny. Slibuje, že zásilky do dvaceti kilogramů doručí do patnácti dnů.

Spojení bude fungovat přes ruský Dálný východ. Zásilky nejprve zamíří do Vladivostoku a odtud je do Pchjongjangu přepraví partnerská severokorejská letecká společnost.

Rusové podle údajů Ruské pošty do Severní Koreje často posílají oblečení, obuv, dokumenty a knihy. V zásilkách se objevují také trvanlivé potraviny, například čaj, káva, obiloviny, sušené ovoce, ořechy nebo konzervy.

Rusko a KLDR navázaly silniční spojení. Otevřely nový most přes řeku Tuman

Přepravu balíků mezi oběma zeměmi Ruská pošta obnovila už v červnu 2025. Nynější krok tak rozšiřuje službu i na běžnou listovní poštu a další tištěné materiály, píše portál The Moscow Times.

Generální ředitel Ruské pošty Michail Volkov označil Severní Koreu za „důležitého strategického partnera“. Obnovení poštovního spojení přichází v době, kdy Moskva a Pchjongjang dál prohlubují vzájemné vztahy.

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Země začátkem září otevřely první silniční most přes řeku Tuman, která tvoří jejich společnou hranici. Podle Kremlu má nové spojení podpořit obchod, hospodářskou spolupráci i cestovní ruch.

Obě země v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě napadení. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině.

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Témata: KLDR, Rusko, Pchjongjang

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