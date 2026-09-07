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Rusko a KLDR navázaly silniční spojení. Otevřely nový most přes řeku Tuman

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  11:28
Severní Korea a Rusko v pondělí otevřely první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící společnou hranici, označili představitelé obou zemí za významný milník strategického partnerství Pchjongjangu a Moskvy.

Silniční most stojí v blízkosti stávajícího železničního mostu Přátelství, který byl uveden do provozu v roce 1959 po korejské válce. Mezi Moskvou a Pchjongjangem už existují přímá letecká a železniční spojení.

Severní Korea a Rusko otevřely první silniční most spojující oba státy, klene se přes řeku Tuman. (7. září 2026)
Severní Korea a Rusko otevřely první silniční most spojující oba státy, klene se přes řeku Tuman. (7. září 2026)
Severní Korea a Rusko otevřely první silniční most spojující oba státy, klene se přes řeku Tuman. (7. září 2026)
Severní Korea a Rusko otevřely první silniční most spojující oba státy, klene se přes řeku Tuman. (7. září 2026)
67 fotografií

Ruský premiér Michail Mišustin uvedl, že most by měl podnítit rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi v různých oblastech včetně cestovního ruchu a vytvořit nová pracovní místa.

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„Jsem přesvědčen, že rozšíření přeshraniční dopravní infrastruktury poskytne silný impuls pro další rozvoj obchodní, hospodářské, vědecké, technologické a kulturní spolupráce,“ prohlásil Mišustin při slavnostním otevření mostu.

Stavba, o níž se diskutovalo již několik let, byla zahájena v dubnu loňského roku poté, co bylo vybudování mostu dohodnuto během návštěvy prezidenta Vladimira Putina v Severní Koreji v roce 2024.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Most byl dokončen letos v dubnu, kdy bylo oznámeno, že pro dopravu se otevře během léta. Proč bylo zahájení provozu odsunuto na září, zprávy neuvádějí.

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Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině.

Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území.

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