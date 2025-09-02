„V dubnu odhadovali počet mrtvých na nejméně 600, ale na základě aktualizovaných odhadů je tento počet nyní dva tisíce,“ řekl novinářům člen dolní komory parlamentu I Song-kwon po briefingu poslanců, kteří jsou členy výboru pro zpravodajské služby a NIS.
Tajné služby Jižní Koreje a západních zemí tvrdí, že Pchjongjang loni vyslal okolo 13 tisíc vojáků do ruské Kurské oblasti, jejíž část v srpnu 2024 obsadila ukrajinská armáda. Severní Korea podle NIS plánuje nasadit v Rusku dalších šest tisíc vojáků, zatím už tam dorazila tisícovka ženistů.
KLDR kromě ženistů dříve přislíbila i pět tisíc armádních stavebních dělníků, kteří mají pomoci při rekonstrukčních pracích ve zmíněné oblasti.
Kim kondoloval rodinám vojáků, kteří padli v ruské válce, a slíbil jim krásný život
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v pátek podle státní agentury KCNA vyjádřil soustrast rodinám vojáků, kteří ve válce padli, a slíbil na jejich památku v metropoli Pchjongjangu vybudovat památník a pojmenovat novou ulici. Při jiné ceremonii před dvěma týdny rovněž udělil vyznamenání vojákům, kteří se z Ruska vrátili.
Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se Moskva a Pchjongjang začaly více sbližovat. Loni v červnu podepsali ruský prezident Vladimir Putin a vůdce Kim dohodu o strategickém partnerství, v níž se zavázali k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.
Severní Korea podle pozorovatelů Rusku kromě vojáků poskytla miliony dělostřeleckých granátů i rakety a raketové systémy dlouhého doletu. KLDR podle médií na oplátku získává technologickou pomoc, kterou použila například při konstrukci svého torpédoborce Čche Hjon. Ten režim představil na konci dubna a je schopný nést jaderné zbraně.
Kim dorazil do Pekingu, na jeho vlaku vlála severokorejská vlajka
Kim dnes vlakem dorazil do Pekingu, kde se ve středu účastní oslav u příležitosti 80 let od konce druhé světové války. Při té příležitosti by podle médií mohl jednat jak s Putinem, tak i čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.