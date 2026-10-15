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Jaderné hlavice příště? Severní Korea otestovala v moři dvě „strategické“ střely

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  8:05
Severní Korea ve čtvrtek oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické.

Test, který se odehrál v moři, neměl nepříznivý dopad na okolní země, uvedly agentury. Není jasné, zda střely byly odpáleny z ponorky či testovacího zařízení. Označení strategické vypovídá o záměru osadit testované střely v budoucnosti jadernými hlavicemi.

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Oficiální severokorejská agentura KCNA uvedla, že na test dohlíželi vysocí armádní činitelé. Přítomnost vůdce Kim Čong-una či lidí z jeho nejbližšího okolí ale nezmiňuje.

Severní Korea otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. (15. října 2026)
Severní Korea testuje zbraně. (25. června 2026)
Na této fotografii, kterou zveřejnila severokorejská oficiální agentura Korean Central News Agency (KCNA), je zachycen severokorejský vůdce Kim Čong-un při prohlídce torpédoborce „Kang Kon“ během slavnostního uvedení lodi do služby v přístavu Wonsan v provincii Kangwon. (7. září 2026)
Na této fotografii, kterou zveřejnila severokorejská oficiální agentura Korean Central News Agency (KCNA), je zachycen severokorejský vůdce Kim Čong-un, jak salutuje torpédoborci „Kang Kon“ během slavnostního uvedení do služby v přístavu Wonsan v provincii Kangwon. (7. září 2026)
26 fotografií

KLDR se soustředí v poslední době na vývoj balistických raket i střel s plochou dráhou letu, které by bylo možné vypouštět z ponorek. Experti se však domnívají, že KLDR se zatím nepodařilo vypustit raketu z ponorky při plném nasazení.

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