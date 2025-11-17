Severokorejská tradiční medicína dobývá ruský trh. Slibuje zázraky

Autor:
  19:19
Severokorejské farmaceutické společnosti se pokoušejí v Rusku registrovat svá léčiva založená na tradiční „Korjo“ medicíně. O řadě z nich tvrdí, že mají až zázračné účinky jako vyléčení HIV, navracení řeči po mrtvici či omlazení. Jeden již prodávaný přípravek je registrovaný jako pleťové tonikum, i když se používá injekčně.
Severokorejská lékárnice podává zákazníkům přípravek z tradiční medicíny „Korjo". (21. února 2013)

V srpnu podalo severokorejské Oriental Instant Medicinal Centre žádost o registraci přípravku Tongbanghangamso, který označuje za protinádorový lék na bázi ženšenu. V září k němu přibyl „univerzální lék“ Angungsahyang údajně schopný navrátit řeč pro mrtvici, vyřešit paralýzu a dokonce dostat se z kómatu.

Už v únoru severokorejská společnost Pugang v Rusku zaregistrovala prostřednictvím své dceřiné společnosti Korea Pugang Trading Corporation svůj lék Royal Blood-Fresh. Zjistil to na základě analýzy ruských patentových údajů jihokorejský portál specializující se na KLDR NK News. Společnost je pod sankcemi kvůli vazbám na severokorejskou armádu.

Royal Blood-Fresh je údajně lék na žilní krevní sraženiny. Severokorejci jej v Rusku prezentují jako doplněk stravy proti trombóze vyrobený ze sójových bobů.

V Pchjongjangu lze přípravek najít v lékárnách, ale poskytuje jej i severokorejská letecká společnost Air Koryo, protože má pomáhat se zvládáním letu. „Kdo říká, že nemůže být mladší a chytřejší?“ slibují reklamy další účinky.

Zázračné vlastnosti má údajně i v Rusku již prodávaný injekčně podávaný Kumdang-2 na bázi ženšenu. Podle výrobců slouží proti HIV, malárii, tuberkulóze, chřipce či koronaviru. Údajně pomůže i s drogovou závislostí či nespavostí.

Severokorejští lékaři míří do Ruska, prozradí tajemství národní medicíny

Portál Meduza podotýká, že Kumdang-2 je v Rusku oficiálně registrován jako bylinný pleťový tonik. A to ač se podává injekčně, což sám osvětluje rozsáhlý návod v příbalovém letáku, který nejdřív uživatele nabádá, aby tekutinu nanášeli na obličej.

Meduza si všímá, že severokorejské farmaceutické společnosti podaly pouze žádosti o registraci ochranných známek. Proces schválení přípravků jako léků je nákladný a zdlouhavý a Severokorejci se mu mohou chtít vyhnout tím, že je budou vydávat za doplňky stravy. Protože ruské zákony je evidují pouze jako látky k ústnímu užití, Kumdang-2 nemůže být doplňkem stravy.

Některé produkty se už nelegálně prodávají online, dodává portál. Ceny se pohybují od tisíců až desetitisíců rublů (stovky až tisíce korun).

Rusové se zotavují v KLDR, Putin za péči poděkoval „soudruhu“ Kimovi

Nástup severokorejských léčiv na ruský trh je dalším dokladem posilování spolupráce mezi Ruskem a KLDR, které sblížila válka na Ukrajině a jejich odpor vůči Západu a mezinárodním sankcím. KLDR se snaží různými způsoby získat mezinárodní měnu, aby mohla financovat vlastní vojenské programy.

Ruská diplomacie v březnu uvedla, že do Ruska vyrazí severokorejští lékaři, aby absolvovali stáže v tamních nemocnicích. Zdravotníci na oplátku podělí s ruskými odborníky o tajemství své „národní medicíny“.

