Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové

  7:08
Severní Korea v úterý oznámila úmrtí Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie Kimů. Dlouholetý předseda parlamentu, který byl formální hlavou státu, zemřel ve věku 97 let.

Severní Korea oznámila úmrtí Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie Kimů. (4. listopadu 2025) | foto: Reuters

Kim Jong-nam byl jedním z nejdéle sloužících severokorejských činitelů, podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení svou funkci zastával od roku 1998.

Kreml platí za válku územím. Čína a KLDR se rozpínají na ruském Dálném východě

Ve vlivných funkcích byl již od dob zakladatele diktatury Kim Ir-sena a předsedou parlamentu zůstal až do roku 2019, kdy již byl ve funkci současný vůdce Kim Čong-un. Ten také přišel k rakvi s jeho tělem vyjádřit soustrast.

Kim Jong-nam byl jednou z tváří severokorejské diplomacie a během roku 2018 se zúčastnil řady významných mezinárodních událostí, jako byly historické summity s vůdci Jižní Koreje, Číny a Spojených států či zimní olympiáda v Jižní Koreji.

Z vysoké politiky odešel v 91 letech v rámci generační výměny na vysokých postech, ve funkci ho vystřídal Čche Rjong-he narozený v roce 1950.

„Navzdory tomu, že měl v pozdějším období své kariéry spíše ceremoniální funkci, měl Kim Jong-nam velký vliv díky svému napojení na diplomaty a lidi ze zahraničních služeb,“ řekl agentuře Reuters expert na poměry v severokorejském vedení Michael Madden z institutu Stimson Center.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

