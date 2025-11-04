Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové

Kim Jong-nam byl jedním z nejdéle sloužících severokorejských činitelů, podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení svou funkci zastával od roku 1998.
Ve vlivných funkcích byl již od dob zakladatele diktatury Kim Ir-sena a předsedou parlamentu zůstal až do roku 2019, kdy již byl ve funkci současný vůdce Kim Čong-un. Ten také přišel k rakvi s jeho tělem vyjádřit soustrast.
Kim Jong-nam byl jednou z tváří severokorejské diplomacie a během roku 2018 se zúčastnil řady významných mezinárodních událostí, jako byly historické summity s vůdci Jižní Koreje, Číny a Spojených států či zimní olympiáda v Jižní Koreji.
Z vysoké politiky odešel v 91 letech v rámci generační výměny na vysokých postech, ve funkci ho vystřídal Čche Rjong-he narozený v roce 1950.
„Navzdory tomu, že měl v pozdějším období své kariéry spíše ceremoniální funkci, měl Kim Jong-nam velký vliv díky svému napojení na diplomaty a lidi ze zahraničních služeb,“ řekl agentuře Reuters expert na poměry v severokorejském vedení Michael Madden z institutu Stimson Center.