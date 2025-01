Kimova sestra se poprvé ukázala s dětmi. Podle Jihokorejců jsou zřejmě její

15:56

Vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una Kim Jo-čong se na veřejnosti ukázala se dvěma dětmi. Jihokorejci spekulují, že by mohlo jít o její vlastní potomky. Pokud by se to prokázalo, bylo by to poprvé, kdy je představila světu. KLDR obvykle informace o rodinném stavu svých vysoce postavených příslušníků skrývá.