KLDR má novou jadernou raketu, chlubil se Kim na velké vojenské přehlídce

Kim na přehlídce pronesl projev, ve kterém vyjádřil „vřelé povzbuzení“ severokorejským vojákům působícím v zahraničních operacích. Dodal, že hrdinství severokorejské armády se projeví nejen při obraně severokorejského území, ale také v „předních pozicích výstavby socialismu“, uvedla agentura KCNA. Severokorejci jsou nasazeni v ruské válce proti Ukrajině.
KCNA mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-20 popsala jako „nejsilnější jaderný strategický zbraňový systém“ země. Série mezikontinentálních balistických raket Hwasong dává Severní Koreji schopnost zasáhnout jakékoli místo na území Spojených států, ale zůstávají otázky ohledně sofistikovanosti jejich naváděcích systémů pro dosažení cíle a schopnosti hlavice, kterou nesou, odolat návratu do atmosféry. Tedy, zda hlavice vydrží žár a tlak při návratu z vesmíru, a bude tak schopna dopadnout na cíl a explodovat.
Mezi další zbraně, které se na přehlídce objevily, patřily hypersonické balistické rakety, řízené střely, nový typ raketometu s vícenásobným odpálením a odpalovací zařízení pro sebevražedné drony, uvedl analytik Severní Koreje z Korejského institutu pro národní sjednocení Hong Min.
Přehlídky se zúčastnil také generální tajemník vietnamské Komunistické strany To Lam. KCNA dodala, že Vietnam a KLDR podepsaly dohody o spolupráci v různých oblastech, včetně spolupráce mezi ministerstvy obrany, zahraničních věcí a zdravotnictví.
Kim se v pátek také setkal s bývalým ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem, který vede ruskou delegaci v Pchjongjangu. Medveděv severokorejskému vůdci řekl, že oběti vojáků KLDR v ruské Kurské oblasti, kam v srpnu 2024 vpadly ukrajinské jednotky, prokázaly důvěryhodný vztah mezi oběma zeměmi, napsala severokorejská státní agentura KCNA.